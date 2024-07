Napoli, l’annuncio ufficiale può cambiare i piani di Conte: il motivo

In casa Napoli, in attesa della gara amichevole di domani contro il Brest, bisogna registrare un annuncio che potrebbe cambiare i piani di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte è ormai prossimo a disputare la sua seconda amichevole di questo ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver battuto domenica scorsa i campioni d’Albania dell’Egnatia, infatti, gli azzurri sfideranno la sorpresa dell’ultimo campionato della Ligue 1, ovvero i bretoni del Brest. Basti che pensare questa squadra sta per disputare per la prima volta un’edizione della Champions League.

La sfida di domani, dunque, sarà un test sicuramente più probante rispetto a quelli giocati contro Anaune Val di Non, Mantova ed Egnatia. Proprio per questo motivo, Antonio Conte ha provato in giornata i vari movimenti della linea difensiva. Tuttavia, in attesa della sfida di domani dello Stadio Patini contro il Brest, in casa azzurra bisogna registrare un annuncio ufficiale che potrebbe cambiare i piani dello stesso tecnico pugliese.

Napoli, l’agente di Caprile: “Elia farà di tutto per prendersi sempre più spazio”

A farlo è stato Graziano Battistini, ex portiere ed agente di Elia Caprile. Il procuratore , infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Capri’: “So che mister Conte sta facendo fare una grandissima mole di lavoro, stanno lavorando tutti bene e con un grande senso di appartenenza. Se Caprile può prendere il posto di Alex Meret? Elia è veramente entusiasta di vivere questa sua nuova avventura. Ha rispetto di tutti, tra cui anche di Meret, ma non ha paura di nessuno e cercherà di fare di tutto per farsi spazio, poi deciderà il mister cosa fare. Conte chiede ai portieri di stare alti e di essere padroni dell’area ed Elia ha queste caratteristiche ”.

L’agente di Elia Caprile, dunque, ha terminato il suo intervento soffermandosi sulla situazione che riguarda il futuro di Victor Osimhen: “Cosa farà Osimhen? Il calciomercato è a rilento un po’ per tutte le squadre, può darsi che questa telenovela vada avanti fino alla fine. Avere in rosa un giocatore come Osimhen è sicuramente importante, ma lì ci sono stati alcuni accordi fatti mesi fa. Il mister è comunque ben consapevole di tutto il contesto partenopeo”.

L’obiettivo dell’ex estremo difensore di Bari ed Empoli, quindi, è quello di mettere in difficoltà lo stesso Antonio Conte nella scelta di chi schierare come titolare nella porta del Napoli. Come ammesso dallo stesso tecnico pugliese nella conferenza stampa di presentazione, di fatto, Alex Meret parte sicuramente davanti, ma Elia Caprile ha una voglia pazzesca di guadagnare più spazio possibile tra le fila del gruppo partenopeo.