Napoli e Bari, occhio al possibile colpo in sinergia: affare in dirittura d’arrivo

Il club azzurro è molto attento al mercato del presente e del futuro e potrebbe chiudere un colpo a sorpresa.

Nel corso degli ultimi anni la famiglia De Laurentiis ha avuto una strategia ben chiara riguardo come pianificare il calciomercato. Sia a Napoli ma anche a Bari la società tende a prendere giovani talenti con l’obiettivo di valorizzarli e rilanciarli a livello nazionale e internazionale.

Ovviamente le ambizioni dei due club sono abbastanza differenti, ma ciò non vieta ad Aurelio e Luigi di poter collaborare sul mercato. Nonostante qualche recente screzio – dovuto soprattutto alle proteste dei tifosi pugliesi – Bari e Napoli hanno collaborato e ora potrebbero nuovamente farlo, chiudendo un’operazione in entrata come sinergia. Il club azzurro e il club pugliese sarebbero pronti a chiudere per uno dei profili più interessanti a livello nazionale.

Come riporta Quotidiano di Puglia, media molto vicino al mercato in casa Bari, il club pugliese sarebbe vicino a chiudere per il giovane terzino di proprietà del Cagliari Veroli. Il classe 2003 ha disputato l’ultima stagione a Catanzaro, ha ben impressionato nella serie cadetta e ora potrebbe ripartire da Bari.

Il Napoli monitorava da tempo la sua situazione e – come sottolinea il Quotidiano di Puglia – Bari e Napoli potrebbero acquistare il giocatore in sinergia con una prima avventura in Puglia e poi un futuro, da valutare se a breve o lungo termine, con la squadra attualmente guidata da Antonio Conte.

Napoli, Manna lavora anche ai giovani

Fin dai tempi della Juventus Giovanni Manna è sempre stato molto attento ai giovani e ora Veroli è finito sul taccuino del dirigente partenopeo. Il giocatore – tra le altre cose – potrebbe essere coinvolto nella trattativa che dovrebbe portare Gianluca Gaetano in maglia del Cagliari; le parti sono ancora piuttosto distanti, ma l’inserimento di un giovane gradito a Bari e Napoli potrebbe facilitare e non di poco la trattativa.

La dirigenza del Bari d’altronde deve ricostruire dopo un’annata piuttosto difficile dove la squadra biancorossa ha sfiorato addirittura la retrocessione. Veroli è uno dei colpi che la società ha messo a punto per ricostruire il reparto difensivo, poi serviranno uno o due centrali difensivi e la società vuole accontentare in toto le richieste di allenatore e tifosi.

Insomma Bari e Napoli potrebbero tornare a collaborare insieme, occhio a possibili affari e le due squadre potrebbero chiudere nei prossimi giorni. Il giovane colpo per la fascia appare al momento più vicino e si potrebbe chiudere nei prossimi giorni.