Napoli, cessione ufficiale: Ostigard è un nuovo giocatore del Rennes

Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Rennes: arriva l’annuncio ufficiale, tutti i dettagli della cessione

Il Napoli ha ufficialmente ceduto Leo Ostigard al Rennes. Una trattativa lunga, che sembrava sul punto di sfumare prima che il difensore norvegese si convincesse definitivamente ad accettare la Ligue 1. Nei suoi piani iniziali sembrava ci fosse ancora la Serie A, ma l’assenza di proposte concrete ha fatto riflettere Ostigard, che ha accettato la proposta del ds Ricky Massara.

Massara ha individuato in Ostigard il difensore perfetto per sostituire Jenuel Belocian al Bayer Leverkusen, dopo che Marin Pongracic ha accettato la proposta in extremis della Fiorentina. Alla fine, il norvegese ha accettato l’offerta e il Napoli incassa 7 milioni di euro dalla cessione.

Napoli, le prime parole di Ostigard da giocatore del Rennes

Il Rennes ha annunciato l’arrivo di Ostigard pubblicando le prime parole del difensore sul sito ufficiale: “Ho trascorso due anni meravigliosi al Napoli, ma sentivo che era arrivato il momento di cambiare per continuare ad avere un tempo di gioco all’altezza delle mie ambizioni. C’è subito stato feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prendermi la mia parte di responsabilità in questo nuovo progetto. Tutto sarà nuovo per me, ma sono pronto per questa sfida“.

Ostigard ha firmato un contratto fino al 2027 con il Rennes. Il Napoli lo ha salutato così sui propri canali social: “From Norway to Napoli, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo“. Per il difensore norvegese, 43 presenze con la maglia del Napoli, 3 gol e uno scudetto vinto.