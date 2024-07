Mercato Napoli, pronto un poker di colpi per Conte: gli azzurri chiamati prima a cedere

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione e la squadra non è ancora completa. L’obiettivo è accontentare in tutto e per tutto Conte.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte prosegue nel suo percorso di lavoro, in questo momento impegnati nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro è tra le squadre più attive in questo mercato e il neo ds Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Il club ha chiuso diversi colpi in difesa mentre è in attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen. Solo in caso di addio del nigeriano ci saranno nuovi colpi in attacco ed è Romelu Lukaku l’indiziato numero uno per diventare il nuovo bomber azzurro. La cessione di Osimhen, unita a qualche altro illustre addio in rosa, potrebbe rivitalizzare il mercato azzurro e potrebbero cosi esserci nuovi colpi in entrata.

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi e potrebbe effettuare nuovi colpi in entrata, il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita del club e ha analizzato tutti i dettagli. La società vuole accontentare Conte e regalargli una rosa molto competitiva, non solo per il ritorno in Champions ma anche per qualcosa in più. Nello specifico potrebbero arrivare altri quattro acquisti di livello.

Calciomercato Napoli, occhio ai possibili colpi per gli azzurri

Quattro colpi entro il 30 Agosto e il giornalista ha spiegato: “Brescianini, Gilmour, Neres e Lukaku. Occhio poi anche al nome di Berardi ma Conte avrà quattro acquisti entro la fine del mercato”. Parole che sembra musica per le orecchie dei tifosi, il Napoli si rinforzerà ancora ma prima il club deve necessariamente effettuare cessioni, è quella la priorità e lo stesso Venerato chiarisce:

“Per questi affari bisognerà comunque attendere, la priorità del club è cedere e solo poi si potrà comprare”. Ad esempio chiara è la situazione sul centrocampo, il Napoli deve cedere sia Cajuste che Gaetano: sul centrocampista di origini campane c’è il forcing del Cagliari e le parti stanno lavorando ad un trasferimento a titolo definitivo.

Più complicata invece la questione inerente a Cajuste con lo svedese che il club vorrebbe cedere definitivamente ma al momento sono arrivate solo offerte di prestito e prestito con diritto di riscatto. Insomma, il Napoli lavora sul mercato senza sosta, pronti quattro colpi per Conte ma prima bisogna sfoltire la rosa. La società lavorerà per accontentare il tecnico nelle prossime settimane.