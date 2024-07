Dal Napoli al Bologna, colpo per la Champions: salti di gioia per Italiano

Si fa largo una clamorosa ipotesi per il futuro del calciatore, la notizia sorprende tutti: rossoblù in vantaggio.

Giorni di preparazione per il Napoli, impegnato nella seconda parte del ritiro precampionato in quel di Castel di Sangro. Gli azzurri, quasi al completo in seguito al rientro dei nazionali, continuano a sottoporsi al duro lavoro imposto da Antonio Conte. Il tecnico leccese ha portato una ventata d’aria fresca alla piazza napoletana, aiutando a superare il tragico epilogo della passata stagione. Ad aumentare l’entusiasmo dei tifosi si è aggiunta un’importante campagna acquisti, non ancora giunta al termine. La società è intenzionata a rinforzare la rosa, sono diversi i nomi segnati sul taccuino. Attenzione, perché proprio su un obiettivo di mercato – poi sfumato – è in arrivo una sorprendente notizia: il giocatore in questione è Mario Hermoso.

Hermoso, clamorosa ipotesi Serie A: si fa vivo il Bologna

Mario Hermoso è stato un forte obiettivo del Napoli. La dirigenza ha provato a ingaggiarlo nelle scorse settimane, ma con esito negativo e annesso ‘abbandono’ da parte della società partenopea su X. Tuttavia per il classe ’95 resta ancora viva l’ipotesi Serie A, come svelato da Orazio Accomando: il giornalista di Dazn, infatti, ha riferito che sullo spagnolo è vivo l’interesse del Bologna. Di seguito quanto dichiarato su X:

“Prosegue la telenovela Hermoso. In mattinata ci sono stati contatti tra il suo entourage e il Bologna”.

Uno scenario che avrebbe dell’incredibile, un accostamento tra l’iberico e gli emiliani sarebbe stato complicato da prevedere. I rossoblù provano il colpaccio, l’ex Atletico potrebbe dunque incrociare il Napoli durante il proprio percorso.

La notizia è stata accolta con grande stupore dei tifosi azzurri, che avrebbero fortemente apprezzato l’approdo del difensore alla corte di Antonio Conte. D’altra parte, il reparto arretrato napoletano è al completo e il tecnico pugliese sembrerebbe voler valorizzare calciatori già presenti in rosa, reduci da una difficile annata – come nel caso di Natan. Al brasiliano potrebbe essere concessa l’opportunità di non rimpiangere il mancato arrivo di Hermoso.

Dal proprio canto, lo spagnolo vive una situazione decisamente complicata: in seguito alla scadenza del contratto con i colchoneros, il 29 enne si è visto essere sedotto e abbandonato da tante società – a incidere sono state anche le richieste dell’entourage. Il Bologna sogna il grande colpo in vista della prossima stagione e della comparsa in Champions League: con un Mario Hermoso in più, il lavoro sarebbe meno complicato.