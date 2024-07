Chiesa-Napoli, l’affare ora è possibile: il dato parla chiaro

Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus e per il Napoli l’affare sembra adesso possibile: il dato non sembra lasciare dubbi.

Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco. L’attaccante italiano ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025 e la permanenza in bianconero sembra essere ormai impossibile, con i dialoghi tra la società e l’entourage del calciatore che si sono interrotti ormai da settimane.

In questi giorni Fali Ramadani, agente di Chiesa, è alla ricerca di una destinazione che possa soddisfare le richieste sia economiche che tecniche del suo assistito. Nonostante i dialoghi con alcuni club di Premier League, sembra essere proprio il Napoli la squadra più accreditata all’acquisto del classe 1997, con il dato che parla chiaro.

Napoli-Chiesa, i bookmakers spingono: crollo delle quote per il trasferimento

Secondo i bookmakers il futuro di Federico Chiesa sarà azzurro. Nonostante l’interessamento di alcuni club di Premier League, sembrerebbe essere il Napoli la prossima squadra dell’attaccante italiano, con Antonio Conte che sogna una trequarti da sogno composta da lui e Khvicha Kvaratskhelia.

Su Golbet e Better l’operazione si gioca a 1,65, quota in forte calo rispetto al 2,25 di dieci giorni fa. Si allontana invece l’ipotesi Roma, con la quota in salita a 2,50 dopo l’arrivo di Matias Soulé. Un occhio anche su alcune piste estere, con Bayern Monaco offerto a 3,50, Paris Saint-Germain a 11 e Manchester United a 15.