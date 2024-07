Napoli, tutto fatto per Ostigard: ecco quando arriverà l’ufficialità

Il Napoli ha definitivamente concluso l’operazione che porterà Leo Ostigard a vestire la maglia del Rennes: tutti i dettagli

La trattativa tra il Napoli e il Rennes per Leo Skiri Ostigard si è conclusa in modo definitivo. Tra le parti c’era da tempo l’accordo, sulla base di 7 milioni di euro. Il difensore centrale norvegese, all’inizio, non era molto convinto di accettare la destinazione. Il desiderio era quello di continuare la sua carriera in Serie A, ma non sono arrivate proposte serie, ma solo timidi interessamenti.

Ostigard è stato cercato con insistenza da Ricky Massara, che aveva imbastito una trattativa anche per Pongracic, che dal Lecce però ha deciso di andare alla Fiorentina. Dunque, sarà il norvegese il nuovo titolare in difesa della squadra francese.

Ostigard ha superato le visite mediche con il Rennes

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, Ostigard ha superato le visite mediche con il Rennes. Manca soltanto l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Non è ancora chiaro se il Napoli investirà i 7 milioni incassati per la cessione del norvegese per comprare un altro difensore.

Ostigard, classe ’99, lascia il Napoli dopo 2 anni in cui ha giocato 43 partite in totale, siglando anche 3 gol di cui uno al Real Madrid in Champions League la scorsa stagione. Nel suo palmarès figura, ovviamente, lo scudetto vinto nel 2022/23.