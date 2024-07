Lavezzi, gioia stupenda: l’annuncio fa emozionare i tifosi del Napoli

Ezequiel Lavezzi ha fatto un annuncio speciale sui social, che ha emozionato tutti i tifosi del Napoli che da sempre lo seguono con affetto.

Arriva una grande gioia per Lavezzi dopo dei mesi davvero complicati, in cui è stato travolto da alcuni problemi di salute che lo hanno costretto ad un lungo ricovero in un centro di salute mentale. Il calciatore è stato anche costretto a smentire tramite i suoi legali e i suoi familiari diverse notizie al riguardo, trovandosi a dover lottare anche contro chiacchiere e pettegolezzi in un momento già di suo complicato. La causa ufficiale del suo ricovero è stata alla fine attribuito ad una patologia mentale chiamata ipomania.

Adesso, il peggio sembra davvero passato e il Pocho è potuto finalmente tornare a godersi tutto l’affetto dei suoi cari. Proprio oggi, il giocatore ha dato un meraviglioso annuncio sulla sua vita ai suoi followers sui social: è infatti nato il suo secondo figlio.

Lavezzi, che gioia: è nato il suo secondo figlio

Il nome scelto per il suo secondogenito è Vittorio. La mamma è invece la modella María Guadalupe Tauro, compagna da qualche mese dell’ex calciatore del Napoli. Si tratta del secondo figlio del giocatore dopo Tomas, 18 anni, avuto in un’altra relazione passata. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram in cui il giocatore ha anche comunicato il nome del bambino: “Benvenuto Vittorio! Con il tuo arrivo illumini la famiglia. Ti amiamo“.

Una gioia che ha quindi coinvolto tantissimo anche la tifoseria del Napoli. Sui canali social del calciatore, si leggono tantissimi commenti provenienti da tifosi del Napoli, i quali hanno voluto fare gli auguri al loro beniamino. Segno di un legame che è sempre stato fortissimo: arrivato nel 2007, Lavezzi è stato forse il primo giocatore a far sognare la tifoseria partenopea dopo il ritorno in Serie A. L’argentino è rimasto a Napoli per ben 5 anni, realizzando in questo periodo 188 presenze condite da 48 gol e 58 assist.

Nel 2012, è arrivato invece l’addio con il trasferimento al Paris Saint Germain, preceduto dalla vittoria del primo trofeo dell’era De Laurentiis, cioè la Coppa Italia vinta contro la Juve in finale) festeggiata dal calciatore praticamente insieme ai tifosi presenti allo Stadio Olimpico. Nel 2020 è arrivato invece il ritiro dal calcio, ma ci sono ben pochi dubbi su quale sia stata la squadra e la tifoseria in grado di segnare la sua carriera. Le testimonianze social delle ultime ore lo mostrano chiaramente.