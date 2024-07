Adesso è ufficiale, c’è l’annuncio del Napoli: accordo chiuso!

L’ufficialità è arrivata proprio in questi minuti, anche il Napoli ha dato l’annuncio attraverso il proprio sito ufficiale.

La notizia era nell’aria da qualche giorno ma adesso è diventata anche ufficiale. Mentre il Napoli lavora sul mercato con Giovanni Manna impegnato a costruire la squadra da consegnare nelle mani di Antonio Conte, c’è anche un altro fronte sul quale il club ha lavorato in queste settimane. Come annunciato attraverso il sito del club, Radio CRC è la nuova radio ufficiale del Napoli.

Un annuncio che era atteso e che aveva trovato una parziale conferma dall’accordo chiuso per le amichevoli estive, preludio di quello che è diventato un accordo anche più grande. Una partnership che permetterà allo stesso club di avere un canale importante per comunicare con i tifosi.

Napoli, adesso c’è l’annuncio: Radio CRC è la radio esclusiva regionale

“SSC Napoli ha raggiunto un accordo con Radio CRC per trasmettere in esclusiva in Campania la radiocronaca di tutte le partite della stagione sportiva 2024/2025″, recita il comunicato apparso sul sito ufficiale.

Ancora il Napoli ha anche dato un piccolo assaggio di quello che sarà il rapporto tra queste due realtà: “Radio CRC sarà al fianco del Napoli con interviste settimanali esclusive e con un palinsesto giornaliero dedicato a raccontare la vita del Club e dei suoi protagonisti all’interno del format “Qui Radio Napoli”, scrive ancora il comunicato ufficiale.