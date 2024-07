Solo Vinicius, Mbappé e Nico Williams meglio di Kvaratskhelia: il giudizio che fa gongolare il Napoli

In Europa ci sono solo tre giocatori migliori di Khvicha Kvaratskhelia, top player assoluti: la classifica che farà sicuramente discutere

Quando si parla di Khvicha Kvaratskhelia non ci si può non emozionare. L’esterno offensivo georgiano a livello personale viene da due stagioni superlative. Anche quando il Napoli è andato malissimo, infatti, si è sempre distinto per la sua grande qualità che l’anno scorso gli ha permesso di andare in doppia cifra.

Le prestazioni con la Georgia, inoltre, lo hanno poi consacrato ancor di più come uno dei migliori d’Europa. Per la prima volta nella storia, la nazionale georgiana è arrivata fino alla fase a eliminazione diretta di un grande torneo.

Si è arresa soltanto alla Spagna, poi vincitrice dell’Europeo che ha battuto – tra le altre – Francia e Inghilterra. Kvaratskhelia si è aggregato al Napoli qualche giorno fa insieme agli altri nazionali che hanno giocato a Euro 2024. Conte lo ha dichiarato incedibile, il club si è mosso per mandare avanti la trattativa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027.

Ed è chiaro che dovrà accontentare le richieste dell’entourage, visto che Kvara percepisce poco più di un milione l’anno. L’ultima classifica stilata da ‘Score90‘, inoltre, mette l’esterno georgiano dietro solo a tre mostri del calcio europeo.

Kvara dietro soltanto a 3 mostri del calcio europeo

Il portale ‘Score90’ ha stilato la Top 5 degli esterni offensivi sinistri del mondo. Al primo posto c’è Vinicius jr., candidato a vincere il Pallone d’Oro dopo una stagione fantastica con la maglia del Real Madrid e la vittoria della Liga e della Champions League. Al secondo posto c’è Kylian Mbappé, passato quest’estate dal PSG al Real Madrid dopo una lunghissima trattativa.

Al terzo posto c’è Nico Williams, probabilmente il giocatore più in forma di questa splendida estate internazionale. Memorabili le sue prestazioni con la Spagna a Euro 2024, in particolare quella contro l’Italia dove ha ammattito la difesa azzurra con giocate clamorosamente superbe.

Poco fuori dal podio c’è proprio Khvicha Kvaratskhelia, che si mette comunque davanti una serie di giocatori mostruosi. Fuori classifica Rafael Leao. Mentre a completare le cinque posizioni c’è Son del Tottenham. Esclusi anche i vari Luis Diaz, Jack Grealish e Jeremy Doku. L’ennesima prova del grande valore dell’esterno offensivo del Napoli, che tra le mani si ritrova un giocatore di assoluto valore e che Conte vuole valorizzare ancor di più in questa stagione.