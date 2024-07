Napoli su Berardi, contatti in corso: il Sassuolo ha fissato il prezzo

Il Sassuolo ha fissato il prezzo per Domenico Berardi, cercato dal Napoli per sostituire Jesper Lindstrom: tutti i dettagli

Il Napoli ha ceduto Jesper Lindstrom all’Everton in prestito per tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Un affare completamente sbagliato da parte del club partenopeo, con il trequartista danese che ha trovato poco spazio con i tre allenatori passati all’ombra del Vesuvio la scorsa stagione.

Con Antonio Conte, invece, ha avuto la possibilità di svolgere la prima parte della preparazione estiva a Dimaro, scendendo in campo anche nelle amichevoli contro l’Anaune e il Mantova.

Le cose non sono andate per il verso giusto, se non per un gol col Mantova. Una rete costata 30 milioni al Napoli, che ora riverserà i propri pensieri sul mercato. Non è ancora chiaro se effettivamente i partenopei cercheranno un nuovo esterno offensivo, vista la presenza di Cyril Ngonge e l’assenza di Coppe europee.

Però il Napoli ha espresso un interessamento per Domenico Berardi. E’ un vecchio pallino dei partenopei, ma non è mai stato trovato l’accordo con il Sassuolo per il suo acquisto. Praticamente una vita passata in neroverde, questa è l’estate in cui potrebbe andar via.

Napoli, ecco quanto costa Berardi: il prezzo fissato dal Sassuolo

Secondo quanto riferito da Radio Punto Nuovo, il Sassuolo vuole venti milioni di euro per cedere Domenico Berardi. Non sono quindi calate le richieste del club neroverde, che ritiene ancora fondamentale l’esterno offensivo classe ’94 per la promozione in Serie A. Al momento, Berardi sta smaltendo un infortunio al tendine d’Achille che dovrebbe tenerlo lontano dai campi almeno fino a ottobre.

Appare quindi molto difficile che il Napoli possa spendere almeno venti milioni per prendere Berardi. In quel ruolo, come detto in precedenza, c’è Ngonge oltre ovviamente al titolare, Matteo Politano. Le cose potrebbero cambiare se dovessero arrivare delle offerte nelle prossime settimane in modo tale che il reparto offensivo si sfolli.

Il Napoli per il momento ha altre priorità, deve sistemare le cessioni di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per puntare con decisione su Brescianini e Gilmour. Tanto lavoro da fare per Manna, che vuole accontentare le richieste di Conte. Intanto, le amichevoli di Castel di Sangro serviranno per testare definitivamente gli ultimi giocatori in ‘forse’ e soprattutto mettere in forma i nazionali tornati da Euro 2024, in attesa dell’esordio stagionale del 10 agosto contro il Modena.