Napoli, non solo Fiorentina: c’è un’altra squadra su Cajuste

Non c’è solo la Fiorentina su Jens Cajuste, centrocampista che il Napoli vorrebbe cedere nei prossimi giorni per far decollare il mercato

Il Napoli questa sera scenderà in campo alle 20:00 contro l’Egnatia, nella prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, la terza in totale. Sarà un test importante, la squadra albanese è campione in carica in patria e qualche giorno fa è scesa in campo nei preliminari di Conference League contro il Vikingur, vincendo 1-0.

Molto interessante capire come Conte gestirà i nazionali, rientrati proprio per la seconda parte della preparazione estiva. E intanto, il ds Manna è al lavoro per completare la rosa: ma prima andranno effettuate delle cessioni.

Nel mirino ci sono Gilmour e Brescianini per rinforzare il centrocampo, ma il Napoli deve prima far uscire Gaetano e Cajuste. Il primo è fortemente attenzionato dal Cagliari e il club partenopeo è in attesa di un’offerta ufficiale adeguata al valore del giocatore. Diverso, invece, il discorso relativo all’ex Reims.

Jens Cajuste era arrivato l’anno scorso nella speranza di essere un sostituto adeguato a Tanguy Ndombele. Così non è stato. Le prestazioni del centrocampista svedese hanno lasciato molto a desiderare. Certo, ha influito molto la confusione del Napoli che ha cambiato tre allenatori.

C’è una doppia pista in Serie A per Cajuste: la situazione

Il livello di Cajuste, almeno per il momento, non è adeguato a quello del Napoli e ai suoi titolari. Ecco perché Conte non si dispererebbe se la società dovesse trovargli una sistemazione, per usare un eufemismo. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, sul centrocampista svedese c’è la Fiorentina, che potrebbe sfruttare il fatto che il Napoli deve assolutamente cederlo per fare mercato.

Dunque, anche un’offerta in prestito con diritto di riscatto può convincere il Napoli a cedere Cajuste. Sul giocatore c’è anche il Genoa, desideroso di portare un compagno di reparto a Frendrup. Quest’ultimo ha su di sé gli occhi di alcuni club di Premier League, come Liverpool e Aston Villa, ma i rossoblù non intendono cederlo.

Appare però molto complicato che la situazione di Cajuste possa sbloccarsi a breve. Il Napoli spera che arrivi qualche proposta dall’estero per accelerare il processo che porterebbe Manna a puntare su Gilmour e Brescianini. Il centrocampista svedese nella scorsa stagione ha collezionato in totale 35 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.408′ e 2 assist siglati. Nel centrocampo di Conte per lui non c’è spazio.