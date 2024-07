Manna, che messaggio ai tifosi del Napoli: “Ribadisco cosa ha detto Conte”

Giovanni Manna ha parlato prima dell’inizio della gara ai microfoni di OneFootball: le sue parole ai tifosi del Napoli.

Il Napoli sta giocando in questi minuti contro l’Egnatia, terza gara amichevole del suo prestagione dopo quelle contro Anaune Val di Non e Mantova, vinte entrambe. Quella contro la squadra albanese è però la prima nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro, la prima in cui poter ammirare i titolari azzurri tornati dopo gli impegni internazionali e le ferie prolungate.

Prima della partita, ha parlato ai microfoni di OneFootball il direttore dell’area sportiva Manna, già amatissimo dai tifosi dopo i tre acquisti di questo inizio di calciomercato.

Manna esalta i tifosi del Napoli: le sue parole

Il ds ha inanzitutto commentato la gara contro l’Egnatia che stava per iniziare:

Sarà una partita vera, loro sono un pochino avanti con la preparazione. Noi stiamo lavorando forte, fa parte dell’allenamento una partita così. L’importante sarà lavorare e mettere sul campo quello su cui stiamo lavorando.

Stupende poi le parole per l’accoglienza dei tifosi:

L’accoglienza dei tifosi è incredibile, speriamo di essere all’altezza di tutto quello che ci darà questa gente. Sicuramente, il mister, lo ha ripetuto più volte, uno dà prima di ricevere. Dobbiamo dimostrare a queste persone che daremo tutto.

Il ds promette quindi una squadra che possa ricambiare l’affetto dei tifosi e regalare enormi sorprese nella prossima stagione. Il suo messaggio, sicuramente, aumenterà l’ottimismo già presente attorno a questa squadra.