“Rodriguez? Il nostro mercato non è finito. Valuteremo stipendio e commissioni”: l’annuncio spaventa il Napoli

James Rodriguez continua ad essere nel mirino di alcuni club italiano. Nelle ultime ore, il calciatore è stato offerto al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Sono ore calde per il futuro di James Rodriguez. Il calciatore colombiano è reduce da una grande Copa America che l’ha visto protagonista con la propria Nazionale. Tutto ciò, ha riacceso le luci sull’ex Real Madrid, il quale sembrerebbe pronto per una nuova avventura in Europa.

Le qualità del calciatore sono ormai note, anche se è da valutare l’impatto con il “calcio che conta”. Nelle ultime ore, James Rodriguez è stato offerto al Napoli, ma il club azzurro non ha sferrato ancora l’assalto. Attualmente, il giocatore è svincolato e quindi ci sarà bisogno di una trattativa con il suo entourage. Nelle ultime ore, anche la Lazio si è interessata al calciatore tramite le parole di Claudio Lotito.

Lotito: “Valuteremo l’affare Rodriguez. Abbiamo una politica chiara”

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere in Italia. La stella colombiana è attualmente svincolato e a caccia di una nuova sistemazione. Dopo il Napoli, anche la Lazio avrebbe preso informazioni sull’ex Real Madrid e non solo. Il presidente Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a “Il Messaggero” analizzando le mosse del club. Di seguito le sue parole.