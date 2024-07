Napoli, presentata la maglia away 2024/2025: l’annuncio sui social

C’era attesa per la presentazione della maglia away del Napoli per la stagione 2024/2025. Tramite un annuncio sui social è stata presentata la seconda divisa degli azzurri.

Sono passate diverse settimane dalla presentazione della maglia home del Napoli per la stagione ormai imminente. Nel mentre sono apparsi spoiler in giro per il web sulla possibile maglia away degli azzurri.

Tramite un annuncio sui social, il Napoli ha ufficialmente presentato anche la maglia away.

Napoli, presentata la maglia away per la stagione 2024/2025

Il Napoli è impegnato nella preparazione in vista dell’imminente inizio di stagione. Nel mentre la società continua la crescita del proprio brand sotto diversi punti di vista, con anche delle partnership nuove ed innovative. L’attesa come ogni anno è però verso le divise del Napoli, con il club che doveva ancora presentare la divisa away. Qualche settimana fa c’è stata la presentazione della maglia home, e invece pochi minuti fa tramite i social è arrivata la presentazione ufficiale della maglia away tramite i social del club.

La maglia away si presentata in un total white, con delle colorazioni blu scure per quanto riguarda lo stemma ed i vari sponsor presenti sulla divisa. Il prezzo d’acquisto della divisa ufficiale da gioco è di 130 euro. L’acquisto della maglia away del Napoli sarà possibile a partire dalle 19:26 di oggi, 27 luglio, sullo store ufficiale del Napoli. Probabilmente la divisa sarà presente anche negli stand presenti nel ritiro di Castel di Sangro che il Napoli sta svolgendo in questi giorni.

Di seguito il post del Napoli dove viene ufficializzata la maglia away: