Napoli, la promessa di Oriali ha emozionato tutti: le sue parole

Nel corso della presentazione dello staff di Antonio Conte, Lele Oriali ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno davvero spiazzato tutti.

Con l’ormai prossima conclusione del mese di luglio, di fatto, il prossimo campionato di Serie A è sempre più vicino. Basti pensare che alla prima giornata mancano poco più di una ventina giorni. Per il Napoli di Antonio Conte, invece, l’inizio della nuova stagione è ancora più vicino, vista la gara di Coppa Italia contro il Modena in programma il prossimo 10 agosto.

Proprio per questo motivo, l’amichevole di domani contro gli albanesi dell’Egnatia sarà davvero fondamentale per Antonio Conte per capire chi tra i suoi uomini è già in forma. Anche perché ha a sua disposizione anche i nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo. Tuttavia, prima della gara amichevole di domani, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Lele Oriali che hanno davvero emozionato tutti.

Napoli, Lele Oriali: “Vogliamo raggiungere qualsiasi obiettivo”

Il nuovo dirigente del Napoli, esattamente nel corso della presentazione dello staff di Conte ai tifosi presenti a Castel di Sangro, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Non faccio parte dello staff tecnico, perché o poco o niente (ride, ndr). Ho la responsabilità di essere il coordinatore di tutte le persone che lavorano per la prima squadra, me lo sono preso davvero volentieri questo impegno. Quanto il mister mi ha chiamato per venire qui ho accettato subito con entusiasmo. Sto toccando con mano anche il vostro di entusiasmo”.

Lele Oriali ha poi concluso il suo intervento, facendo una promessa: “Onoreremo voi, la società ed i tifosi, Non vogliamo promettere sogni ma il massimo impegno di tutti noi, perché vogliamo raggiungere qualsiasi obiettivo: non so cosa, ma vi saluto dal profondo del cuore per questa accoglienza che non ho mai avuto così. Si può costruire qualcosa di valido. Promettiamo di ripagare il vostro affetto”.

Il campione del Mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982, di fatto, sembra essersi proprio calato alla perfezione nell’ambiente partenopeo. A conferma di ciò, infatti, bisogna segnalare le parole utilizzate da Antonio Conte per presentarlo al pubblico presente a Piazza Plebiscito : “È un milanese entusiasta di essere arrivato a Napoli. Mi dovete credere, mi sta mettendo sempre più pressione dicendomi che dobbiamo fare di tutto per ripagare l’affetto dei napoletani. Ci state dando ancora più voglia di fare cose importanti. I suoi occhi sono i miei”.

La figura di Lele Oriali, di fatto, era da tantissimo tempo che mancava nel Napoli. I tifosi azzurri, infatti, hanno più volte suggerito ad Aurelio De Laurentiis un dirigente che gestisca tutto quello che faccia parte del mondo della prima squadra.