Napoli, c’è l’apertura di Gilmour al trasferimento: l’annuncio dell’esperto di mercato

Il Napoli ha individuato in Billy Gilmour un possibile rinforzo per il proprio centrocampo. L’esperto di mercato annuncia l’apertura del centrocampista al trasferimento.

Dopo gli acquisti per il reparto difensivo, il Napoli ha intenzione di rinforzare anche gli altri reparti del campo. Per l’attacco è già tutto fatto con Lukaku, che però deve attendere la cessione di Victor Osimhen.

Per il centrocampo è stato individuato in Gilmour il profilo adatto, con lo scozzese che ha aperto al Napoli in queste ore.

Napoli, c’è il sì di Gilmour al trasferimento: le prossime mosse degli azzurri

Nel corso degli ultimi giorni, è stato accostato con gran forza al Napoli il centrocampista scozzese del Brighton, Billy Gilmour. Gli azzurri avevano proposto agli inglesi 8 milioni di sterline, che però sono stati prontamente rifiutati. La situazione però potrebbe cambiare dopo l’ultim’ora. Come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe incassato l’apertura di Gilmour al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Con il si dello scozzese, il Napoli può presentarsi in una posizione di vantaggio al tavolo delle trattative con il Brighton. Dopo aver ricevuto il si di Gilmour, il Napoli è pronto a presentare una nuova offerta al Brighton per provare a chiudere definitivamente la trattativa.

Gli azzurri stanno spingendo per accontentare Conte al più presto, visto che il tecnico salentino aveva richiesto espressamente Gilmour. Nel corso della prossima settimana potrebbero esserci già delle novità su questo fronte, con il Napoli che spera di chiudere l’affare con il Brighton. Intanto gli azzurri si sono assicurati l’ok del giocatore al trasferimento, che costituirà un ruolo importante durante la trattativa con il club inglese che detiene il suo cartellino.