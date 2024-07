Mercato Napoli, piace un difensore del Cagliari: possibile contropartita nell’affare Gaetano

Il Napoli ha iniziato ad effettuare le prime uscite di questo mercato. Ormai è imminente anche la cessione di Gaetano al Cagliari, ma nell’affare potrebbe rientrare un difensore che interessa agli azzurri.

Il mercato in entrata del Napoli è attualmente in stand-by, visto il focus incentrato sulle cessioni in questa fase. Uno degli azzurri destinati a partire è Gianluca Gaetano, su cui c’è il forcing del Cagliari.

Al Napoli interessa un difensore del club sardo, e si starebbe valutando l’inserimento nella trattativa per il passaggio di Gaetano al Cagliari.

Napoli, interesse per un difensore del Cagliari: possibile inserimento nell’affare Gaetano

Dopo la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, per il Napoli è tempo di effettuare altre operazioni in uscita. Oltre a Leo Ostigard, un azzurro verso la cessione è Gianluca Gaetano. Sul centrocampista italiano c’è il Cagliari, che però non ha ancora accontentato le richieste economiche del Napoli. Stando a quanto riportato da Repubblica, il Napoli sarebbe interessato al difensore del Cagliari, Davide Veroli. Il 21enne si è messo in mostra nell’ultima stagione in prestito al Catanzaro, dove ha potuto accumulare esperienza. Il Napoli potrebbe valutare l’inserimento di Veroli nella trattativa per la cessione di Gaetano proprio al club sardo, che così potrebbe risparmiare un esborso economico più cospicuo. Bisognerà però capire se il Cagliari sarà interessato ad inserire Veroli nella trattativa o meno.

Il Napoli ha comunque palesato il suo interesse, e potrebbe acquistare Veroli anche con una trattativa slegata rispetto a quella di Gaetano. Veroli inoltre milita già in pianta stabile nell’Under-21 dell’Italia, e potrebbe essere un buon innesto per gli azzurri in ottica futura. Difatti l’idea del Napoli sarebbe quella di acquistare Veroli dai sardi, per poi girarlo in prestito. Il club che andrebbe ad assicurarsi Veroli in prestito eventualmente sarebbe il Bari, con Magalini che spingerebbe per poterlo allenare nuovamente dopo l’ultima esperienza al Catanzaro.

Al momento si tratta di un’ipotesi di mercato, e bisognerà capire se si svilupperà nel corso dei prossimi giorni una vera e propria trattativa. Il Napoli ha già rinforzato in maniera decisa il proprio reparto difensivo, ma con l’acquisto di Veroli andrebbe ad assicurarsi un probabile titolare in vista dei prossimi anni. Gli azzurri proveranno a convincere il Cagliari ad inserirlo come contropartita tecnica nell’affare Gaetano, altrimenti si tenterà l’acquisto dopo la cessione del centrocampista italiano. Potrebbe dunque svilupparsi in questi giorni un cambiamento nella trattativa tra Cagliari e Napoli per la cessione di Gaetano, ma tutto dipenderà dal club sardo.