Mercato Napoli, obiettivo sempre più lontano: proposto ad un club di Premier

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, continua ad essere operativo sul mercato. Uno degli obiettivi del Napoli però si allontana, con un club inglese a cui è stato proposto.

Il Napoli è al lavoro sul mercato per rinforzare sensibilmente il suo organico dopo l’ultima stagione deludente. Fin qui gli innesti arrivati dal mercato sono stati importanti, ma c’è ancora del lavoro da fare in queste settimane.

Sono diversi gli obiettivi seguiti da Manna, ma uno è sempre più lontano, con gli agenti che l’hanno proposto ad un club di Premier League.

Napoli, l’obiettivo è sempre più lontano: è stato offerto ad un club di Premier League

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, il Napoli è assolutamente tra i club più attivi. Gli azzurri hanno già acquistato Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, ma ci saranno anche altri colpi in entrata. Uno dei ruoli su cui si agirà e sugli esterni, dove sono tanti i nomi accostati al Napoli. Tra questi c’è Vanderson del Monaco, che è stato accostato agli azzurri diverse settimane fa. Il terzino e all’occorrenza esterno destro è però stato proposto in queste ore al Manchester United, come riportato da Fabrizio Romano. Il brasiliano era stato accostato con gran forza al Napoli dopo l’esplosione del caso Di Lorenzo, che però nel frattempo è rientrato ufficialmente.

Vanderson è diventato un nome più freddo in orbita Napoli nel corso delle ultime settimane. Allo stesso tempo però potrebbe essere sempre tenuto in considerazione dagli azzurri, specialmente qualora Di Lorenzo venisse utilizzato come braccetto nella difesa a 3 da Conte. In questo momento però il terzino del Monaco sarebbe più vicino alla Premier League, con il Manchester United che starebbe valutando il suo acquisto. Gli inglesi devono cedere Wan Bissaka, e qualora uscisse si stanno valutando diverse nomi per la fascia. Tra i vari nomi proposti c’è appunto anche quello di Vanderson, che quindi potrebbe sposare il progetto dei Red Devils.

Il Napoli è dunque sempre più lontano dall’acquisizione di Vanderson, anche se nel mercato tutto può cambiare in tempi brevi. Ad oggi gli azzurri non sembrano essere più forti sul giocatore brasiliano rispetto alle scorse settimane, ma si potrebbe ritornare alla carica improvvisamente. D’altronde la cessione di Lindstrom ha lasciato uno spazio su cui Manna è pronto ad agire con un investimento sul mercato, e chissà che proprio Vanderson non possa essere un nome spendibile per gli azzurri. Bisognerà attendere l’evoluzione della situazione, ma ad oggi Vanderson sembra essere un nome più vicino allo United che al Napoli.