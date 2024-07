Mercato Napoli, c’è una nuova pretendente per l’obiettivo: di chi si tratta

Il Napoli è interessato a diversi giocatori per rinforzare il proprio organico. In queste ore per uno di loro si sarebbe palesato l’interesse di un altro club.

Lavoro a Castel di Sangro per il Napoli di Antonio Conte, mentre Manna è in costante contatto per le varie trattative. Il DS azzurro è al lavoro per definire alcune uscite, per poi riportare il focus sui colpi in entrata.

Sono tanti gli obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa, ma per uno di questi ci sarebbe stato l’inserimento di una nuova pretendente.

Mercato Napoli, un club mette gli occhi su un obiettivo: di chi si tratta

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prosegue il suo lavoro sul mercato per rinforzare il Napoli. Fino ad oggi è stato svolto un buon lavoro dal neo DS azzurro, ma c’è ancora molto da fare. Innanzitutto bisogna cedere i vari azzurri che non fanno parte del progetto tecnico, tra cui Victor Osimhen. Dopo di che si potrà operare in entrata, con tanti obiettivi che sono seguiti costantemente. Tra questi c’è il centrocampista del Milan, Yunus Musah, che però sarebbe finito nel mirino del Lione, stando a quanto riportato da Foot Mercato. Gli azzurri sono al lavoro per rinforzare il centrocampo, e sono diversi i nomi seguiti per rinforzare il reparto.

Tra questi c’è anche quello di Musah, che parrebbe in uscita dal Milan. Il centrocampista statunitense però sarebbe stato superato nelle gerarchie da Gilmour e Brescianini, che sono i nomi più caldi in orbita Napoli in questo momento. Il Lione sta provando ad approfittare della situazione, cercando di convincere il centrocampista al trasferimento in Ligue1. Il Milan sembra essere intenzionato a cedere Musah dopo una sola stagione, anche se lo statunitense con le ultime dichiarazioni ha scacciato via queste voci di mercato. D’altro canto però la società è intenzionata a cedere i vari esuberi per far spazio a nuovi innesti.

Per quanto riguarda il Napoli, Musah ad oggi è un nome molto indietro nelle preferenze, visto che si sono scaldate e non poco le piste Gilmour e Brescianini. Gli azzurri però sono sempre vigili ed attenti, viste le improvvise evoluzioni del mercato che possono cambiare tutti gli scenari. Intanto il Lione sta cercando di anticipare la concorrenza, con il tecnico Pierre Sage che sta spingendo per aver Musah in rosa. Nel corso delle prossime ore potrebbe scaldarsi la pista Milan-Lione per Musah, con il Napoli che dunque è pronto a veder sfumare un potenziale colpo.