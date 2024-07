Calciomercato Napoli, c’è Brescianini nel mirino azzurro: spunta una clamorosa retroscena su Manna!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Uno dei profili nel mirino è quello di Marco Brescianini.

In casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. L’arrivo di Antonio Conte ha portato tanta speranza tra i tifosi azzurri, vista ovviamente la mentalità del neo condottiero azzurro. Infatti, l’allenatore porta con sé garanzie importanti che però dovranno essere colmate tramite il mercato in entrata. Infatti, la dirigenza starebbe provando ad accontentare l’ex Juventus e vorrebbe farlo nel miglior modo possibile.

Naturalmente, per soddisfare le richieste di Antonio Conte sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Uno dei reparti da rinforzare potrebbe essere proprio il centrocampo, ormai orfano di Piotr Zielinski. Il polacco si è unito al progetto Inter, lasciando un vuoto difficile da coprire in mediana. Infatti, la dirigenza azzurra sente la necessità di ingaggiare un buon profilo per sostituire l’ex partenopeo. Nelle ultime ore, uno dei nomi in pole è quello di Marco Brescianini, attualmente in forza al Frosinone.

Mercato Napoli, si scalda la pista Brescianini: le ultime

Il Napoli e Marco Brescianini potrebbero unire le proprie strade. L’attuale centrocampista del Frosinone è a caccia di un nuovo progetto dopo la retrocessione in Serie B nell’ultima stagione. A tal proposito, il calciatore sarebbe entrato nel mirino del club azzurro dopo l’ottima stagione con i ciociari. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il DS Manna stravede per le qualità del giocatore, motivo per il quale vorrebbe portarlo alla Corte del Vesuvio. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“La valutazione di Brescianini, invece, è 12 milioni: il Frosinone lo ha lanciato e valorizzato, e lui è stato di certo tra i migliori della sfortunata e rocambolesca stagione conclusa con la retrocessione. Qualità e quantità, 24 anni, rispetto al collega scozzese ha doti offensive più spiccate: 4 gol e 2 assist nell’ultimo campionato – e duttilità: può fare anche il trequartista. Il DS Manna lo segue dai tempi della Juventus, ma prima di affondare bisogna cedere”.

Marco Brescianini è da diversi mesi nel mirino del DS Manna. Infatti, il calciatore piace molto al direttore sportivo del Napoli, il quale voleva portarlo già alla Juventus in passato. Si tratta quindi di un ritorno di fiamma, il quale però stavolta potrebbe favorire gli azzurri e in modo particolare Antonio Conte. Infatti, in caso di acquisto, il neo tecnico potrebbe puntare su un profilo molto promettente capace di mescolare forza fisica e grande tecnica.