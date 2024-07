Calciomercato, il Milan sfida il Napoli: sondaggio per il gioiello

Nel cuore dell’estate, il calciomercato continua a far parlare di sé. Ora è sfida a due fra Napoli e Milan, che si contendono una giovane promessa del calcio europeo per il centrocampo.

Con l’arrivo di Antonio Conte alla guida del Napoli, i Partenopei continuano a fare il punto della situazione sul fronte calciomercato. Dopo le partenze delle scorse settimane e gli arrivi già a disposizione del nuovo tecnico, la dirigenza lavora di rifinitura.

L’obiettivo principale, di certo, è quello di lasciare alle spalle un’annata a dir poco deludente e vedere la squadra risalire verso gli alti ranghi della classifica, dove era ormai abituata a stare da parecchi anni. E ogni decisione presa dopo il decimo posto in Serie A sembra convergere verso questa direzione.

Così gli azzurri cercano di completare il proprio centrocampo. Dove a dare loro del filo da torcere è ora il Milan, anch’esso in cerca di nuove forze per il reparto di mezzo a disposizione di Paulo Fonseca. E per il cui reparto entrambe le società hanno individuato un giovane talento.

Calciomercato Napoli: occhio all’insidia Milan

C’e un nome che sembra rimbalzare in questi ultimi giorni fra Napoli e Milan. Ed è quello di Javi Guerra, centrocampista centrale spagnolo classe 2003 attualmente in forza al Valencia, club di cui ha scalato le gerarchie in pochi anni, passando dalle giovanili 18 alla prima squadra.

Un colpo in prospettiva per Antonio Conte, che in ogni sua avventura da allenatore – sia in Italia che all’estero – ha sempre strizzato un occhio per i giovani più promettenti del panorama europeo. In questa direzione rientrerebbe l’eventuale colpo Guerra, che si è fatto notare anche dalle fila della Spagna U21 al servizio di Santi Denia.

A riportarlo è Orazio Accomando, giornalista di DAZN che sul proprio profilo X ha svelato che la pista si riscalda in casa rossonera a causa dell’allontanarsi di Youssouf Fofana del Monaco – e per cui il club francese richiede ben 35 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Milan.

Per ora, i Rossoneri avrebbero semplicemente chiesto informazioni sul prezzo del giovane talento. Nessuna offerta ufficiale è stata presentata sul piatto – anche perché il numero 8 del Valencia non è l’unico papabile sostituto di Fofana, nel caso in cui il francese rinunciasse al Diavolo.

E così il Napoli può prendere tempo per studiare l’affondo a discapito della concorrente in campionato. Senza distogliere lo sguardo dagli altri nomi individuati per il centrocampo.