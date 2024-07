Cajuste in uscita dal Napoli, non rientra nel progetto di Conte: può restare in Serie A!

Jens Cajuste può lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Il calciatore svedese non rientra nei piani di Antonio Conte.

In casa Napoli è in corso una vera e propria rivoluzione in vista della nuova stagione. Con l’avvento di Antonio Conte, diversi giocatori hanno perso il proprio posto in squadra. Alcuni azzurri son costretti a cercarsi una nuova sistemazione in vista dei prossimi anni.

Tra i possibili partenti c’è senza dubbio Jens Cajuste. Quest’ultimo, è arrivato a Napoli solo un anno fa ma potrebbe approdare altrove dopo pochi mesi. Infatti, lo svedese non rientra nei piani di Antonio Conte e starebbe già cercando una nuova sistemazione. Nelle ultime ore, sono emersi importanti dettagli circa il futuro del centrocampista.

Cajuste può salutare il Napoli: sondaggio dalla Fiorentina

Il Napoli e Cajuste potrebbero dividere le proprie strade. Come riportato da “TuttoSport.com” il calciatore svedese è fuori dal progetto tecnico ideato da Antonio Conte. L’allenatore italiano non stravede per il centrocampista, motivo per il quale è finito sul mercato. Nelle ultime ore, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione e non solo.

L’ex Reims potrebbe lasciare il Napoli dopo soli dodici mesi. Prima di concludere l’operazione in uscita, bisognerà assecondare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Infatti, il patron azzurro non è intenzionato a svalutare i proprio calciatori. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti circa il futuro dello svedese.