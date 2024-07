Rivoluzione Napoli, annuncio in diretta: Manna pronto a stravolgere il reparto

In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. Il ds Giovanni Manna sta lavorando intensamente per accontentare Antonio Conte.

Primi giorni di lavoro a Castel di Sangro con il Napoli quasi al completo grazie al rientro della maggior parte dei Nazionali. Antonio Conte sta lavorando intensamente, l’obiettivo è arrivare pronti o quasi per il debutto prima in Coppa Italia e poi in campionato, due match ufficiali verso metà Agosto.

Mentre Conte lavora con la squadra, la società è impegnata sul mercato e vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste del suo allenatore. Dopo aver rinforzato in maniera importante la difesa il club è pronto a fare lo stesso anche a centrocampo dove presto potrebbero esserci importanti cambiamenti. Dopo l’ufficialità di Lindstrom il Napoli potrebbe presto perdere anche altri due giocatori, subito sostituiti con nuovi arrivi sul mercato.

Il giornalista Valter De Maggio ha fatto il punto del mercato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha spiegato le evoluzioni da parte della società. Il Napoli non si ferma e anzi è pronto a fare una seconda parte di mercato piuttosto importante, rinforzi che possono fare da contraltare a giocatori che non sono totalmente graditi a Conte.

Calciomercato Napoli, doppio acquisto in arrivo

Attraverso Kiss Kiss Napoli De Maggio ha spiegato: “Il Napoli potrebbe fare una mini rivoluzione a centrocampo, fuori Cajuste e Gaetano e dentro Brescianini e Gilmour”. Se per il centrocampista del Frosinone l’accordo non sembra lontanissimo più difficile l’affare con il Brighton, ma gli azzurri stanno lavorando intensamente e proveranno a chiudere dopo le partenze.

Gaetano è vicino al Cagliari mentre per Cajuste si attendono offerte. Il giocatore svedese non è una priorità per Conte e può partire in caso di offerte, ma al momento resta a Castel di Sangro. De Maggio ha poi spiegato il vero problema del mercato azzurro, quello riguardante l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, già con le valigie in mano ma al momento ancora in standby; il giornalista ha chiarito:

“La cosa anomala in questo momento a Rivisondoli è che Osimhen si trova in ritiro senza la possibilità di allenarsi e senza nemmeno giocare mentre Conte non può ancora avere Lukaku”. L’attaccante belga arriverà solo con l’addio del bomber nigeriano ma al momento non c’è l’accordo con il PSG, club più interessato al calciatore. Victor ha una clausola di 130 milioni ma al momento il club francese non vorrebbe arrivare a offrire prezzi a tre cifre.