Manna prepara una nuova offerta: il talento può arrivare a Napoli

Il club azzurro è molto attivo sul calciomercato e la società vuole rinforzare la rosa sia tra i titolari che tra le riserve.

Attualmente il Napoli è impegnato nel ritiro di Castel di Sangro, ma intanto Giovanni Manna risulta attivissimo sul mercato. Prima le uscite e poi occhio a possibili entrate mentre il club attende novità sul futuro di Victor Osimhen, grande rebus per il futuro del club partenopeo.

Il talento nigeriano è inseguito dal PSG ma al momento la distanza tra il Napoli e il club francese è ancora piuttosto robusta e non è semplice trovare un accordo. Intanto la società azzurra lavora alle uscite, andati via Lindstrom e Ostigard (manca solo l’ufficialità per quest’ultimo) mentre si attendono novità da Cajuste e Gaetano, entrambi sul piede di partenza. Il Napoli è pronto a rifare il centrocampo e Manna ha messo nel mirino un nome molto interessante.

Calciomercato Napoli, l’affare si può chiudere

Billy Gilmour, talento del Brighton e della Nazionale scozzese, piace e non poco alla formazione partenopea e la società vuole chiudere per il talento scuola Chelsea. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni il Napoli potrebbe presentare una nuova offerta per il giocatore, nome che piace sia a Conte che appunto a Manna.

Pochi giorni fa il club azzurro ha offerto 10 milioni di euro ma ora la società è pronta a una nuova offerta e occhio quindi al possibili affare in entrata.