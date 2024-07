Lukaku-Napoli, un intoppo preoccupa Conte: c’è il precedente con la Roma

L’attaccante belga viene considerato come il sostituto ideale di Victor Osimhen. Al momento non ci sono aggiornamenti sulla trattativa.

In casa Napoli si attendono novità per quel che riguarda la situazione relativa al centravanti, quello che sarà un ruolo chiave per la formazione di Antonio Conte. Se fino a qualche settimana fa sembrava certo l’addio di Osimhen, ora, non si può dire lo stesso. Le trattative proseguono ma il giocatore – dopo Dimaro – è presente anche al ritiro di Castel di Sangro.

Il Napoli attende novità e il giornalista Nicolò Schira ha spiegato che – nonostante proseguino i contatti – c’è al momento abbastanza distanza tra l’offerta del PSG di 90 milioni bonus compresi e la richiesta del Napoli, disposto a scendere fino al massimo a 110 milioni. Ricordiamo che Osimhen ha una clausola da 130 milioni di euro. L’affare Osimhen rallenta il Napoli soprattutto per la scelta del sostituto e complica la pista che porta a Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, c’è un problema per Lukaku

Come sottolinea Schira Antonio Conte freme per avere Lukaku a disposizione il prima possibile. D’altronde c’è un precedente che anima e non poco l’ambiente attorno al club partenopeo.

Lukaku è arrivato a Roma al termine del calciomercato estivo nella scorsa stagione ed è apparso fuori forma e con qualche chilo di troppo. Per questo il Napoli e Conte sono preoccupati che non accada la stessa cosa anche quest’anno, l’obiettivo è portare Lukaku in azzurro il prima possibile.