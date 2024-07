Calciomercato Napoli, addio ad un passo: si decide la formula, ormai è finita

Il club azzurro potrebbe effettuare un’altra cessione, questa sorprendente, in questa finestra di calciomercato. Decisivo il parere di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte è una delle squadre più attive di questo calciomercato. L’ultima stagione è stata piuttosto deludente e la società, in particolare il neo ds Giovanni Manna, è al lavoro per accontentare in tutto e per tutto le richieste dell’allenatore. Ci saranno importanti cambiamenti in tutti i reparti, dalla difesa fino all’attacco.

La società però è stata chiara, prima di effettuare rinforzi servono uscite e per questo la dirigenza sta lavorando senza sosta per cedere i giocatori non ritenuti idonei al progetto di Conte. Nelle ultime ore il club avrebbe avuto un’importante accelerata e dopo l’addio di Lindstrom e quello imminente di Ostigard potrebbe esserci un’altra cessione, per certi versi inaspettata ad inizio di questo mercato.

Gianluca Gaetano è pronto a salutare Napoli, il giovane talento campano lascerà il club azzurro e come riporta il Corriere dello Sport è pronto a trasferirsi al Cagliari, nettamente favorito rispetto al Parma, altro club interessato al giocatore. Quel che sorprende non è tanto l’addio (a Napoli avrebbe avuto comunque grande concorrenza) ma la formula con cui Gaetano si appresta a lasciare il capoluogo partenopeo. Non tutti i tifosi si sarebbero aspettati questa decisione.

Addio Gaetano, chiarita la formula della cessione

Che Gaetano potesse lasciare Napoli in questa sessione non era utopia visto l’ampia concorrenza. Il Corriere dello Sport sottolinea però che stavolta Gaetano lascerà Napoli definitivamente. La bocciatura azzurra è totale e il Napoli userà il giocatore – cresciuto nelle giovanili partenopee – per fare cassa, l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di 10-12 milioni di euro, quelli che poi gli azzurri verseranno al Frosinone per Marco Brescianini.

Da decidere solo la formula, se trasferimento adesso o prestito con obbligo di riscatto ma quel che è certo è che l’avventura di Gaetano in maglia azzurra è finita, il talento campano è ai saluti. Cresciuto come uno dei giovani più talentuosi della Cantera partenopea Gaetano non è mai riuscito a brillare come in tanti si aspettavano sotto il Vesuvio, ha vinto lo scudetto nel Napoli di Spalletti ma come ‘comparsa’, non certo come uno dei principali protagonisti.

Ora proverà a rilanciarsi da Cagliari, la squadra che già lo ha visto protagonista nell’ultima parte della scorsa stagione e che ora non vede l’ora di riabbracciarlo. Gaetano saluta Napoli e riparte da una nuova avventura.