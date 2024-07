Osimhen al PSG, c’è la decisione del Napoli: spunta la cifra

Dopo il primo giorno di ritiro a Castel di Sangro del Napoli di Conte, in serata sono arrivate delle notizie sul futuro di Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato il suo ritiro di Castel di Sangro. Questo pomeriggio, infatti, gli azzurri hanno disputato il loro primo allenamento in Abruzzo, dove il tecnico pugliese ha potuto riabbracciare tutti i nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo: da Di Lorenzo e Raspadori, passando per Meret, Lobotka e Folorunsho, al nuovo acquisto Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia.

Tra gli assenti, invece, bisogna inserire i vari Lindstrom ed Ostigard (che stanno per essere ceduti). Alla partitella, di fatto, sono mancati anche Cajuste e Victor Osimhen. Quest’ultimo si è visto sul campo dello Stadio Patini solo per un velocissimo saluto ai tifosi presenti sugli spalti dell’impianto sportivo abruzzese. Il nigeriano ,infatti, non ha disputato la partitella con il resto dei compagni, visto che non si vuole rischiare un suo infortunio in allenamento. Anche perché ci sono delle importanti novità sul suo futuro.

Il Napoli ha deciso di abbassare le proprie pretese per Osimhen: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sportmediaset’, infatti, Aurelio De Laurentiis ha deciso di abbassare le proprie richieste per cedere Victor Osimhen. Il Napoli, dunque, non chiede più i 130 milioni della clausola rescissoria del proprio centravanti, ma ‘solo’ 100 di milioni. Anche se il PSG, almeno per il momento, non è arrivato ad offrire questa cifra.

Il club parigino, infatti, nei giorni scorsi ha fatto sapere al Napoli che non ha né l’intenzione di pagare i 130 milioni di euro della clausola e né di proporre il sudcoreano Kang-In Lee. Proprio per questo rallentamento della trattativa con il PSG, i dirigenti partenopei hanno ancora in considerazione la possibilità di cedere Victor Osimhen in Arabia Saudita, esattamente Al–Ahli. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sul futuro del calciatore nigeriano, anche perché il club partenopeo sta trattando anche per il suo sostituto, ovvero Romelu Lukaku.

Il belga, di fatto, è stato da designato da Antonio Conte come il profilo ideale per prendere il posto di Victor Osimhen. Il Napoli, tra l’altro, ha anche già raggiunto l’accordo con il giocatore, ma non ancora con il Chelsea. I ‘Blues’, infatti, chiedono ancora 35 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Romelu Lukaku, mentre il club partenopeo è arrivato ad offrire 25 milioni di euro più altri 5 di bonus.

Mentre in giornata si è fatto caldo il nome di Brescianini, ma anche in questo caso per l’acquisto del giocatore del Frosinone bisogna aspettare una cessione, ovvero quella di Gianluca Gaetano al Cagliari.