Napoli-Chiesa, svolta definitiva: arriva l’annuncio sul futuro

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Arriva la svolta proprio in queste ore, un club è pronto a chiudere per l’attaccante della Juventus.

Che Federico Chiesa sia destinato a lasciare la Juventus sembra un dato di fatto ormai conclamato da settimane, con l’attaccante che non rientra nei piano di Thiago Motta e che dunque lascerà la squadra bianconera da qui ai prossimi mesi. L’eventualità di un passaggio al Napoli si è palesata nel corso del tempo, con la squadra azzurra che avrebbe potuto inserire Chiesa all’interno dello scacchiere di Conte dandogli un ruolo importante.

Eppure, già dall’inizio si era capito che Chiesa volesse giocare la Champions League, elemento che poneva il Napoli in una condizione di sfavore per un’eventuale trattativa. In questi minuti arrivano conferma sul futuro dell’attaccante della Juventus che, con ogni probabilità, non sarà azzurro.

Futuro Chiesa, niente Napoli: pronti l’approdo in Premier League

Anche la Roma si era avvicinata al giocatore, senza però riuscire a trovare la giusta quadra. Adesso arrivano ulteriori novità: secondo quanto riportato da SportMediaset, Chiesa non resterà in Serie A ma sarebbe pronto ad approdare in Premier League.

Il Tottenham, infatti, sarebbe vicino all’acquisto del giocatore per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Una svolta definitiva per Chiesa che comincerà una nuova avventura lontano dall’Italia, pronto a mettersi nuovamente in gioco.