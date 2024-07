UFFICIALE – Il Napoli cede un’attaccante: il comunicato

Prosegue il lavoro sul mercato in uscita del Napoli. In questi istanti è stata ufficializzata la cessione di un’attaccante.

Continuano le operazioni in uscita del Napoli, che in questa fase di mercato è al lavoro per piazzare i vari esuberi. Il DS Manna è vicino alla chiusura di alcune cessioni, con diversi azzurri che lasceranno spazio ad ipotetici nuovi acquisti.

Proprio pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità sulla cessione di un’attaccante da parte del Napoli.

Napoli, ufficializzata la cessione di un’attaccante: il comunicato

Il Napoli è impegnato sul fronte cessioni, con le più calde che al momento sono quella di Lindstrom e Ostigard. I due azzurri sono vicini alla cessione, mentre per Osimhen c’è ancora distanza col PSG al momento. Intanto il Napoli ha piazzato anche un’altro attaccante, che era nella lista dei partenti. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli:

“La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giuseppe Ambrosino in prestito temporaneo al Frosinone fino al 30 giugno 2025”.

Dunque è stato ufficializzato il passaggio al Frosinone di Ambrosino, per cui era in programma una nuova esperienza in prestito. Per il giovane attaccante del Napoli ci sarà una nuova esperienza in Serie B, ma stavolta nelle file di un club che ambisce alla promozione come il Frosinone. L’ufficialità dell’ingaggio di Ambrosino è arrivata anche da parte dei Ciociari tramite un comunicato:

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025″.

Dunque inizia ufficialmente l’avventura al Frosinone di Giuseppe Ambrosino, che rientrerà al Napoli al termine della stagione attuale.