Osimhen-Psg, svolta per l’attaccante: il giocatore pronto a una decisione sorprendente

Il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico e nelle ultime ore sarebbe trapelata un’ipotesi a dir poco clamorosa.

Spuntano ancora dubbi, nessuno conosce il reale futuro di Victor Osimhen. Il giocatore addirittura potrebbe partire con la squadra per Castel di Sangro, il Napoli – sebbene abbia programmato da tempo la sua cessione – starebbe valutando quest’incredibilità opportunità e intanto arrivano aggiornamenti sul suo futuro.

Da settimane si discute del possibile approdo di Osimhen al Psg, il nigeriano ha una bozza di accordo sulla base di 15 milioni di euro annui ma al momento c’è distanza invece tra le due società. Il Napoli vuole un’affare a tre cifre, non vuole cifre molto lontane dalla clausola di 130 milioni del giocatore mentre il Psg vuole un importante sconto, complice tra l’altro l’indisponibilità del club azzurro a trattare Kvicha Kvaratskhelia, principale obiettivo di Luis Enrique.

Al momento c’è distanza ma sia il Napoli che il giocatore fremono e vogliono conoscere presto il proprio futuro. Il Psg è stato accostato a diversi bomber, nelle ultime ore si è parlato del giovane Douè, ma nessuno al momento sembra superare Osimhen nelle gerarchie. L’attaccante resta la prima scelta ma occorre una svolta: l’edizione odierna del Corriere della Sera parla quasi di un malcontento del giocatore, stufo di aspettare e pronto a una clamorosa decisione.

Calciomercato Napoli, Osimhen pronto a spiazzare tutti

De Laurentiis è stato chiaro con Osimhen, ci saranno sconti ma non troppi sulla clausola e un club deve presto presentarsi con cifre oltre i 100 milioni di euro. L’ultim’ora riguarda l’attaccante nigeriano e secondo il Corriere della Sera il giocatore avrebbe dato mandato ai suoi agenti di mettere fretta al PSG e per sbloccare la situazione Osimhen avrebbe fatto capire che sarebbe disposto ad accettare anche il trasferimento in Arabia Saudita, all’Al Hilal.

Una svolta repentina nell’affare con il PSG che giocava sulla mancanza di scelte per far abbassare il prezzo e il Napoli e il giocatore che avrebbero aperto seriamente all’ipotesi araba. Con il passare dei giorni presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti ma prende quindi piede l’ipotesi araba con Osimhen che non esclude nulla prima di salutare definitivamente Napoli: il giocatore potrebbe lasciare l’Europa a soli 26 anni e ripartire dal campionato arabo, con Cristiano Ronaldo e tanti altri fenomeni.

Ad ora non è ancora una situazione molto concreta, ma l’Al Hilal c’è e da tempo corteggia l’attaccante del club partenopeo.