Mercato Napoli, c’è la prima offerta del Cagliari per Gaetano: la risposta degli azzurri

Uno degli azzurri la cui cessione è sempre più vicina è Gianluca Gaetano. Il Cagliari ha presentato la sua prima offerta, ed è arrivata la risposta del Napoli.

Il Napoli è vicino a piazzare le sue prime uscite, con Linstrom e Ostigard vicinissimi all’addio. Oltre loro, ci sono anche altri azzurri in partenza, tra cui Gianluca Gaetano.

Il centrocampista è nel mirino del Cagliari da tempo. I sardi hanno presentato la loro prima offerta, a cui il Napoli ha risposto.

Il Cagliari presenta la prima offerta per Gaetano: la risposta del Napoli

Il DS Manna dopo aver messo a segno i colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, è al lavoro sul fronte cessioni. Diversi azzurri sono col piede in partenza, ed il dirigente azzurro è alla ricerca dell’offerta congrua per cederli definitivamente. Tra gli azzurri in uscita c’è anche Gaetano, per cui il Cagliari ha presentato la prima offerta. Come riporta TuttoMercatoWeb, i sardi hanno offerto al Napoli circa 8 milioni di euro più bonus per il centrocampista italiano. È arrivata la pronta risposta degli azzurri, che hanno rispedito al mittente la prima offerta. Difatti i partenopei valutano Gaetano circa 15 milioni di euro, e difficilmente abbasseranno le loro pretese.

Difatti gli azzurri sono intenzionati a monetizzare quanto più possibile dalle varie cessioni, in modo da avere un gruzzoletto importante da spendere per altri acquisti. L’offerta del Cagliari però non soddisfa attualmente le pretese degli azzurri, che dunque attendono un nuovo rilancio. Ormai è chiaro che Gaetano sia fuori dal progetto del Napoli, con lo stesso Conte che avrebbe dato il via libera alla sua cessione ai sardi. Ovviamente però il Napoli non vuole fare sconti, ma incassare il massimo dalla cessione del centrocampista italiano.

Già è un segnale positivo che il Cagliari abbia presentato un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo di Gaetano. Difatti nei giorni scorsi si è parlato di alcune perplessità dei sardi nell’acquistare il centrocampista, con l’ipotesi prestito che stava prendendo quota. Il Napoli ha però stroncato sul nascere questa idea, facendo capire che Gaetano sarebbe stato ceduto solo a titolo definitivo. Il Cagliari ha fatto la prima mossa, offrendo poco più della metà della cifra che chiede il Napoli per cedere il centrocampista. Le parti sicuramente si terranno in contatto costante, con l’affare che in ogni modo si farà. Bisognerà attendere solamente un rilancio da parte del Cagliari, che potrebbe arrivare nel corso di questi giorni. Dunque nonostante le distanze, si avvicina il passaggio di Gaetano al Cagliari.