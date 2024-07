Luigi De Laurentiis, incontro con lo sceicco per la cessione del Bari: la situazione

Luigi De Laurentiis ha incontrato lo sceicco Al-Sabah per la cessione del Bari: tutti i dettagli per una trattativa che proseguirà

La multiproprietà è un argomento molto discusso in Italia e in Europa. Sono state tantissime le critiche ricevute dalla famiglia De Laurentiis per la proprietà del Napoli e del Bari, da una parte e dall’altra. La scorsa stagione, i tifosi dei galletti hanno inondato di insulti Luigi e Aurelio De Laurentiis per la gestione del club, che ha rischiato addirittura la retrocessione in Serie C dopo aver perso la finale playoff l’anno prima.

Già, perché il Bari era andato vicinissimo alla doppia promozione, ma il gol di Pavoletti nel finale fece svanire i sogni di Luigi De Laurentiis e dei tifosi. La scorsa stagione è stata completamente sbagliata sotto ogni punto di vista, con ben quattro allenatori cambiati: Mignani, Marino, Iachini e Giampaolo.

Un 2023-24 completamente da dimenticare per la famiglia De Laurentiis con tre allenatori cambiati anche al Napoli. Qualche settimana fa Luigi, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dissociandosi dalle parole di suo padre Aurelio. Parole molto apprezzate dal pubblico barese, che vuole tornare al più presto in Serie A. O, quantomeno, essere competitivo per la promozione dimenticando la scorsa stagione il prima possibile.

L’incontro tra Luigi De Laurentiis e Al-Sabah per il Bari

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato un aggiornamento importante sul futuro del Bari sul proprio sito: “La sera di lunedì 22 luglio c’è stato un incontro tra lo sceicco Al-Sabah della famiglia reale del Kuwait e il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. La volontà è quella di acquisire la società e nel primo incontro che si è tenuto a Milano c’è stata assoluta cordialità e disponibilità al dialogo da parte della famiglia“.

Prosegue Di Marzio: “E’ stata confermata la volontà di capire in tempi strettissimi se andare avanti o meno. Nelle prossime ore si firmerà un patto di riservatezza e si andrà avanti a fari spenti. Ora si attende la richiesta di De Laurentiis sul valore del Bari. Le sensazioni dopo questo primo incontro sono positive da parte di persone vicine alla famiglia reale del Kuwait“.

C’è tanta curiosità da parte dei tifosi del Bari di capire fino a che punto si spingerà la trattativa dopo il primo incontro. E soprattutto la famiglia del Kuwait dovrà capire quanto effettivamente vale il club pugliese per De Laurentiis.