Lindstrom all’Everton, il Napoli valuta due nomi per sostituirlo: le ultime

Con la cessione del giocatore danese si libera un posto, Manna valuta con Conte se intervenire o meno sul calciomercato.

Ormai è tutto fatto, Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore dell’Everton. Il giocatore lascia Napoli dopo solo un anno, la formula è quella del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Il danese va in Premier per rilanciarsi e ripartire in questa nuova intrigante avventura.

Deludente la sua avventura a Napoli e anche la prima fase di ritiro non ha convinto Conte che ha dato cosi il via libera per la cessione. In questo reparto d’altronde il Napoli ha diversi giocatori e in questi giorni – soprattutto i primi a Castel di Sangro – la società valuterà se intervenire o meno sul mercato. Conte e Manna parlano quotidianamente e nel caso il Napoli valuta due nomi per sostituire Jesper Lindstrom.

Calciomercato Napoli, occhio alla sorpresa in attacco

Il Napoli è abbastanza coperto nel ruolo, ma non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Come riporta il Corriere dello Sport mentre il danese è impegnato con le visite mediche il Napoli valuta alcuni nomi per sostituirlo: il sogno è il brasiliano David Neres, un giocatore di qualità che potrebbe fare davvero la differenza in serie A e che gli azzurri vorrebbero strappare a cifre convenienti.

L’alternativa è Mimmo Berardi, nome che intriga sia Conte che Manna ma per il quale bisogna capire meglio le condizioni fisiche e occorre ricordare che il giocatore viene da un lungo stop e salterà ancora un lungo periodo.