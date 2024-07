Interesse del Napoli per Bresciani: pista complicata: il motivo

Il Napoli ha palesato in maniera evidente il proprio interesse per Marco Brescianini. La pista resta però piuttosto complicata per un motivo specifico.

Dopo i vari acquisti, il Napoli è al lavoro per piazzare alcune cessioni, tra cui anche quella di Victor Osimhen. Gli azzurri restano però vigili anche sul mercato in entrata, con diversi obiettivi nel mirino.

Tra i nomi che più piacciono c’è quello di Marco Brescianini. L’affare appare però molto complicato per un motivo in particolare.

Napoli, interesse concreto per Brescianini: la pista però è complicata

Sono diversi gli obiettivi di mercato sul taccuino dei dirigenti del Napoli, che dopo le varie cessioni torneranno alla carica per rinforzare ulteriormente la rosa. Si proverà ad inserire in organico almeno un centrocampista, ma prima bisognerà uscire qualcuno tra Gaetano e Cajuste. Il nome in pole per il centrocampo è quello di Marco Brescianini del Frosinone. La pista è però molto complicata per il Napoli. Come riporta Radio Punto Nuovo, il centrocampista italiano apprezza l’interesse del Napoli, ma preferirebbe trasferirsi all’Atalanta. Il motivo è dovuto ad un maggiore spazio che gli garantirebbero i bergamaschi, ma soprattutto il poter calcare il palcoscenico della Champions League, che il Napoli non può offrirgli.

La pista Brescianini si mette in salita per il Napoli, che deve fare i conti con diverse difficoltà. Ad oggi la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi all’Atalanta. I bergamaschi però non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale al Frosinone, e di conseguenza il Napoli potrebbe approfittare della situazione. I ciociari chiedono circa 12 milioni di euro per lasciar partire Brescianini, dunque una cifra che il Napoli può sborsare tranquillamente. Gli azzurri sono però bloccati dalle mancate cessioni di Gaetano e Cajuste, che bloccano il tentativo d’affondo per Brescianini. Qualora uno dei due venisse ceduto, il Napoli farebbe un tentativo per strappare il centrocampista italiano alla folta concorrenza.

La situazione al momento è piuttosto complicata, ma il Napoli proverà comunque a fare un tentativo per far vacillare Brescianini. Intanto l’Atalanta continua a tergiversare e a non presentare ancora un’offerta ufficiale, e ciò gioca in favore del Napoli. Il DS Manna sarebbe pronto a presentare la sua proposta ai ciociari, ma prima bisognerà prima cedere Gaetano, la cui cessione è sempre più imminente. Qualora l’Atalanta non dovesse muoversi in tempi brevi, il Napoli potrebbe sperare di poter scippare Brescianini, ma tutto dipenderà dalla volontà del centrocampista. Ad oggi è chiara l’intenzione di trasferirsi all’Atalanta, ma davanti ad una proposta del Napoli, Brescianini potrebbe avere qualche tentennamento. Non ci resta dunque che attendere ulteriori sviluppi su questo fronte, con Brescianini che resta un’ipotesi viva, anche se complicata per il Napoli.