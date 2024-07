Futuro Kvara, il Psg cambia obiettivo: pronta l’offerta da 60 milioni

In casa Napoli c’è apprensione riguardo il futuro di Kvicha Kvaratskhelia, oggetto del desiderio del Psg di Al Khelaifi.

In attesa di partire per la seconda parte di preparazione a Castel di Sangro in casa Napoli la priorità è il mercato e in particolare la società sta lavorando in uscita. La priorità è Osimhen, ma ci sono anche altre cessioni di secondo piano da valutare; chi, ormai ad ogni costo, resterà in maglia azzurra è Kvicha Kvaratskhelia.

Fin dal giorno del suo arrivo sulla panchina del Napoli Antonio Conte è stato piuttosto chiaro. Kvaratskhelia è incedibile e nonostante i corteggiamenti delle big europee il giocatore non si muoverà, per nessuna cifra. Negli ultimi giorni si era parlato del PSG con Luis Enrique che avrebbe fatto il nome del giocatore georgiano per sostituire Kylian Mbappè, andato invece a parametro zero al Real Madrid. No secco, neanche all’ipotesi di una mega offerta da 200 milioni per Kvara e Osimhen. Il Napoli valuta l’addio del bomber ma non del giovane esterno offensivo.

Per questo motivo vi è stata una frenata nei rapporti tra Napoli e Psg, al momento il club francese ha come priorità un esterno, nel ruolo di centravanti ha già Kolo Muani e Goncalo Ramos e la società sta facendo le opportune valutazioni: il club francese intanto ha messo nel mirino una nuova giovane stellina.

Calciomercato, il Psg ha trovato l’erede di Mbappè: è sfida alla big europea

Come accaduto con Mbappè ma anche in tempi più recenti con Barcolà il PSG è sempre molto attento ai giovani talenti e secondo quanto riporta Florian Plettenberg di SKY Sport DE il club francese è pronto ad irrompere per il giovanissimo talento del Rennes Dèsirè Douè, giocatore considerato da molti come il giovane astro nascente del calcio francese ed europeo.

Il Rennes chiede almeno 60 milioni per il suo cartellino, il Bayern Monaco – squadra da tempo sul calciatore – non è andato oltre i 55 milioni bonus compresi ma intanto il PSG lavora per chiudere prima con il giocatore. Per questo motivo nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro tra Douè e la sua famiglia con il ds del PSG Campos e il presidente Al Khelaifi. Tutti avrebbero illustrato il progetto al calciatore e il PSG è pronto a chiudere, Douè è il giocatore a cui i francesi pensano per il post Mbappè.

Per Kvara quindi sempre più evidente la scelta di restare a Napoli con la squadra di Conte, le prossime settimane serviranno agli azzurri per trovare l’accordo per il rinnovo con il giocatore.