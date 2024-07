Calciomercato Napoli, sfuma il pallino di Conte: accordo vicino con un club di Serie A

Il giocatore era stato accostato al Napoli nelle ultime ore, ma l’affare non andrà in porto. Il centrocampista tornerà comunque in serie A.

Il calciomercato del Napoli è in questo momento legato alle uscite, Manna e De Laurentiis sono stati chiari anche con Conte e hanno spiegato che senza uscite non potranno esserci ulteriori arrivi. Vale per la difesa e per gli altri reparti, d’altronde il Napoli non ha coppe europee e quindi probabilmente avrà un rosa più corta rispetto allo scorso anno.

Potrebbe esserci qualche movimento a centrocampo, il Napoli stava valutando varie opzioni e nelle ultime ore si era fatto il nome del centrocampista di proprietà del Chelsea Cesare Casadei. Il giocatore è l’incursore che intrigava Conte e nelle ultime ore si era molto parlato di questa opportunità. L’affare però non andrà in porto.

Calciomercato Napoli, il giocatore ad un passo dalla Viola

Come riporta la redazione di TMW la Fiorentina sarebbe molto vicina a chiudere per riportare in Italia Casadei. Il giocatore sarebbe un’esplicita richiesta di Palladino che vorrebbe utilizzarlo come pedina chiave del suo centrocampo. D’altronde – dopo gli addii di Bonaventura e Castrovilli – la Fiorentina necessita di una ristrutturazione del reparto.

Casadei era in uscita dal Chelsea, la formazione londinese non ha neanche convocato il giocatore per il ritiro negli States e l’addio è ormai prossimo. L’ex Inter è pronto a tornare in Italia, le prossime settimane saranno decisive per chiudere con il club viola che vorrebbe definire l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vedremo nelle prossime ore.