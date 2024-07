Calciomercato Napoli, ADL ha l’accordo per vendere Osimhen: la destinazione complica tutto

Continuano i rumors sul futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Difficilmente il calciatore resterà in azzurro.

Quasi tutto il calciomercato del Napoli, sia in entrata che in uscita, è legato al futuro del bomber nigeriano Victor Osimhen. Il giocatore è il vero rebus a cui gira questa fase e ormai tutti sanno che difficilmente gli azzurri riusciranno ad ottenere i 130 milioni di euro della clausola, stabilita a Dicembre.

Il Napoli ha già un accordo con Lukaku, il preferito di Conte, per sostituire Osimhen, ma al momento le squadre interessate vacillano. Da mesi c’è il Psg che però non ha presentato ancora un’offerta, frenato dalla coppia Kolo Muani e Ramos, due bomber pagati tanto lo scorso anno e ormai fuori dai radar di Luis Enrique: la società vorrebbe prima vendere e poi acquistare, ma è tutt’altro che semplice e questo frena e non poco la trattativa per il nigeriano.

L’edizione odierna del Mattino ha lanciato una vera bomba per il giocatore, Aurelio De Laurentiis avrebbe già l’accordo con il fondo PIF per la cessione in Arabia di Osimhen, a cifre molto vicine alla clausola. Sarebbe la cessione più grossa della storia del Napoli, ma a frenare il tutto è lo stesso giocatore, al momento molto dubbioso sulla possibilità di lasciare il calcio europeo a soli 26 anni. Il Napoli e Osimhen riflettono e intanto c’è una fase di stallo.

Calciomercato Napoli, due club in Europa su Osimhen

In Europa Osimhen è stato accostato non solo al PSG – ormai da tempo sulle sue tracce – ma anche al Chelsea, squadra di Romelu Lukaku. Al momento non è una priorità ma non è da escludere l’opzione scambio con il Napoli che riceverebbe Lukaku e un forte contributo economico per vendere il suo bomber. L’Arabia sarebbe una sorta di paracadute e gli azzurri attendono la decisione di Osimhen, ma la speranza è che il giocatore possa decidere il prima possibile.

Conte vuole avere Lukaku a disposizione il prima possibile, freme e l’inizio della stagione è sempre più vicino. L’attaccante belga necessita di tempo per carburare e per questo la società azzurra sta provando a chiudere per il suo acquisto il prima possibile. Dopo Inter e Roma il maggior cannoniere della storia della Nazionale belga è pronto a riabbracciare Conte e cominciare una terza avventura in Italia, è una possibilità concreta e la società partenopea spera in questo cambio: Lukaku in e Osimhen out.