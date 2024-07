349 presenze e 82 gol con il Napoli, ha appena firmato con il Marbella

Una leggenda del Napoli che ha collezionato 349 presenze e segnato 82 gol ha appena firmato con il Marbella: tutti i dettagli

Il Napoli prosegue il suo mercato con la volontà di riscattare il decimo posto della prossima stagione. Lo scudetto vinto due anni fa dal club partenopeo è la ciliegina sulla torta della gestione sportiva di Aurelio De Laurentiis, che più volte era andato vicino al successo per eccellenza.

In particolare negli anni in cui Maurizio Sarri è stato allenatore, soprattutto nella stagione 2017/18. Tuttavia, la Juventus ha avuto la meglio – non senza qualche polemica arbitrale -, anche per la qualità della rosa molto più lunga rispetto a quella del Napoli.

Sarri puntava sui ‘titolarissimi’ e poche riserve di livello, ma ha insegnato al Napoli che con pochi elementi si può anche fare un ‘colpo di stato’. Il Napoli, dunque, ha avuto un’identità riconoscibile per diversi anni e un progetto che portava la firma del suo allenatore dopo che Rafa Benitez aveva gettato le basi.

Proprio con Benitez sono arrivati diversi campioni, valorizzati al massimo da Sarri: da Reina a Higuain, passando per Raul Albiol e José Callejon. Proprio quest’ultimo ha lasciato il segno forse più di tutti con la sua professionalità e la sua personalità molto seria e dedita alla causa Napoli.

Callejon firma con il Marbella, è ufficiale

Classe ’87, Callejon dopo che ha lasciato il Napoli nell’estate 2020 – giocando l’ultimo mese gratis – ha firmato per la Fiorentina per due stagioni, poi il ritorno in Spagna. In patria, l’esterno offensivo ha giocato per il Granada per due anni e a 37 anni ha deciso di continuare a giocare a calcio. E’ ufficiale, infatti, l’approdo di Callejon al Marbella FC.

Il Marbella è stato appena promosso in terza divisione e voleva ingaggiare un giocatore di esperienza che si sente di poter dare ancora tanto al calcio. Callejon ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025, che probabilmente verrà ridiscusso qualora dovesse rispettare le attese e il Marbella dovesse disputare una grande stagione.

Con il Napoli, Callejon ha collezionato 349 presenze, segnando 82 gol con 79 assist. Manca solo lo scudetto alla sua avventura, sfumato nelle ultime giornate nel 2018. Ma è stato decisivo in più di un’occasione, con splendide cavalcate in Europa, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana vinte in 7 anni.

I tifosi partenopei lo ricordano con affetto e non mancano occasione per mandargli dei messaggi d’amore, ricordando le sue imprese e quel tridente insieme a Mertens e Insigne. Adesso, è tempo di una nuova avventura.