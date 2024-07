Ultim’ora Napoli, un tesserato saluta il club: l’annuncio sui social

Nel corso di questi minuti, è arrivato un addio in casa Napoli. Un tesserato ha salutato e ringraziato il club partenopeo tramite i propri social.

Il Napoli ha disputato fin qui un’ottima sessione di mercato, con diversi colpi in entrata già messi a segno. Ora però è tempo di operare alle uscite, con il DS Manna impegnato su diversi fronti.

Intanto pochi istanti fa è arrivato un’addio in casa Napoli, con un tesserato che ha salutato il club tramite i propri social.

Napoli, arriva l’addio di un tesserato: l’annuncio sui social

Dopo i vari acquisti, il Napoli è impegnato sul mercato in uscita. Sono diversi gli azzurri in procinto di cambiare squadra. Intanto però è arrivato un addio a sorpresa. Il tecnico della Primavera del Napoli, Andrea Tedesco, ha salutato il club tramite un post sul suo profilo Facebook: “È stato un onore poter rappresentare la propria città. Buona fortuna, Napoli”. Si è dunque conclusa l’esperienza nel settore giovanile del Napoli di Andrea Tedesco, che saluta il club dopo due stagioni.

Il tecnico è arrivato nell’agosto del 2022, in cui ha allenato l’Under-18 del Napoli. Nell’ultima stagione, Tedesco ha invece allenato la Primavera del Napoli, con cui ha disputato anche la Youth League. Si conclude dopo due anni l’esperienza sulla panchina delle giovanili del Napoli per Tedesco. Per l’allenatore partirà una nuova avventura alla guida dell’Under-17 della Nazionale albanese.