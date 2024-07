Occhio Napoli, Giuntoli mette nel mirino due azzurri: di chi si tratta

In questa fase di calciomercato, il Napoli è concentrato sul fronte cessioni. Occhio all’ex DS Giuntoli, che sarebbe interessato a ben due azzurri per rinforzare la Juventus.

Dopo una prima fase di mercato in cui c’è stata priorità agli acquisti per il reparto difensivo, in casa Napoli ora si attende di operare qualche cessione. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, ma ad oggi alcune trattative sono bloccate.

Su due azzurri avrebbe messo il mirino l’ex DS azzurro Cristiano Giuntoli, che sarebbe pronto a strappare i due al Napoli.

Napoli, Giuntoli punta due azzurri per rinforzare la Juve: di chi si tratta

Napoli e Juventus sono stati fin qui i club più attivi sul mercato, con già diversi acquisti messi a segno. I bianconeri sono alla ricerca di un’attaccante che possa fare da vice Vlahovic, e Giuntoli avrebbe messo nel mirino due giocatori del Napoli. Come riporta Tuttosport, l’ex DS del Napoli sarebbe interessato a Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che sarebbero stati ritenuti ideali per il ruolo di attaccante di riserva. Giuntoli è alla ricerca di un’attaccante che possa far rifiatare Vlahovic, vista anche la cessione di Moise Kean alla Fiorentina e il probabile addio di Milik nelle prossime settimane.

Il Napoli sicuramente non è intenzionato a cedere Raspadori, che potrebbe essere ideale nel sistema tattico di Antonio Conte. Il tecnico salentino sembra particolarmente intrigato dalle qualità tecniche dell’attaccante italiano, che potrebbe dunque ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione. Di conseguenza Raspadori dovrebbe rimanere a Napoli a meno di clamorosi colpi di scena. Difatti si è parlato di un’ipotetico scambio Chiesa-Raspadori, che però non è mai decollato, ma che potrebbe diventare un’occasione per entrambi i club nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda invece Giovanni Simeone, è uno degli azzurri nella lista dei cedibili. L’attaccante argentino reclama maggiore spazio rispetto a quello avuto nel corso delle ultime due stagioni al Napoli, e per questo motivo la cessione è sempre più probabile. La Juventus sta valutando l’argentino come vice Vlahovic, ma bisognerà capire se Simeone sarà disposto nuovamente ad un ruolo da riserva. Difatti nelle intenzioni di Simeone c’è quella di trovare un club che gli garantisca la titolarità, e in cui possa affermarsi. Inoltre sarà da capire anche se il Napoli sarà poi disposto eventualmente a cedere l’attaccante alla Juventus, nonostante l’argentino sia in uscita. Ad oggi Raspadori e Simeone sono delle ipotesi per la Juventus, ma il loro arrivo a Torino ha delle percentuali piuttosto basse al momento.