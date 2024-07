Napoli, spoilerato il numero di maglia di Buongiorno: è presente nel video di presentazione di FC25

L’acquisto più oneroso ed importante messo a segno dal Napoli in questa sessione di mercato è sicuramente Alessandro Buongiorno. È stato spoilerato il numero di maglia del difensore italiano.

Pochi istanti fa il Napoli ha ufficializzato la partnership pluriennale con EA SPORTS FC. Gli azzurri saranno presenti nel gioco EA FC25, con tutte le licenze ufficiali del club, tra divise e calciatori sempre più simili alla realtà.

All’interno del video di presentazione del Napoli all’interno del videogioco, è arrivato lo spoiler sul numero di maglia di Buongiorno.

Napoli, spoilerato il numero di maglia di Buongiorno nel trailer di FC25

Prosegue l’espansione del brand Napoli nel mondo intero, con gli azzurri che hanno ufficializzato la partnership con EA SPORTS FC. Gli azzurri si sono legati al potente colosso di videogiochi per diversi anni, e ciò garantirà una conoscenza del Napoli in ogni angolo del mondo. Nel trailer di presentazione del Napoli all’interno del videogioco, è stato spoilerato il numero di maglia di Buongiorno, che sarà il 4. Il difensore si unirà alla squadra nel ritiro di Castel di Sangro, dove inizierà ufficialmente la sua avventura al Napoli.

Buongiorno è stato ricercato con gran forza dal Napoli, che alla fine se l’è assicurato dal Torino per 35 milioni di euro. Il difensore italiano vestirà dunque la maglia numero 4 del Napoli, che proverà a portare il più in alto possibile con le sue prestazioni solide e costanti. Dopo lo spoiler all’interno del video, non resta che attendere la conferma del Napoli sul numero di maglia, che presumibilmente avverrà proprio nel ritiro di Castel di Sangro tra qualche giorno.