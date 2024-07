Napoli, ore decisive per l’addio di Ostigard: cosa manca per chiudere

Il Napoli attende la decisione finale di Leo Skiri Ostigard: il difensore centrale norvegese può dire addio nelle prossime ore

Sono giorni molto caldi per il calciomercato del Napoli. La prima parte della preparazione estiva, svoltasi a Dimaro Folgarida, è terminata domenica con Antonio Conte che ha messo in chiaro il diktat ‘amma faticà’. E il Napoli lo ha fatto e continuerà a farlo anche a Castel di Sangro, ritiro che permetterà l’avvicinamento all’inizio della stagione al massimo della forma.

Si parte il 10 agosto, in Coppa Italia col Modena, e poi la settimana successiva l’impegno in campionato che vedrà i partenopei in trasferta a Verona.

Il Napoli sa bene che deve dare a Conte la squadra al completo il prima possibile. C’è attesa di capire cosa succederà con Victor Osimhen, che è regolarmente convocato per il ritiro di Castel di Sangro. La trattativa con il PSG sta subendo un rallentamento ed è sempre viva l’opzione Arabia Saudita.

In uscita c’è anche Gianluca Gaetano, con il Cagliari che intende offrire 10 milioni di euro al Napoli per il suo acquisto a titolo definitivo. Inoltre, c’è da segnalare un’offerta del Rennes per Leo Ostigard, difensore centrale finito fuori dai piani del club partenopeo.

Napoli, Ostigard riflette sul futuro: la situazione

Radio Kiss Kiss Napoli sul suo profilo ‘X’ ha rilasciato un aggiornamento sulla situazione di Ostigard: “Futuro Ostigard, sono ore decisive. Il difensore del Napoli non ha rifiutato l’offerta del Rennes ed è in una fase di riflessione“. Il Rennes ha offerto al Napoli 7 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del difensore norvegese. Una proposta accettata dal club partenopeo, che farebbe cassa cedendo un giocatore che non ha più nulla da dare alla causa Napoli.

Frederic Massara, direttore sportivo del Rennes, in precedenza aveva puntato su Marin Pongracic, trovando anche l’accordo con il Lecce. Tuttavia, il difensore croato ha deciso di accettare la corte della Fiorentina, che si è inserita in extremis pareggiando l’offerta del club francese.

Ostigard, dunque, è visto come il colpo ideale per dimenticare la beffa subita dalla viola. Tuttavia, il difensore del Napoli non vorrebbe lasciare la Serie A e ha espresso dei seri dubbi sul trasferimento. In un primo momento sembrava rifiutare categoricamente il trasferimento al Rennes, ma ore le cose sono cambiate. Se dovesse arrivare il suo sì, Ostigard potrebbe fare le valigie già nelle prossime ore.