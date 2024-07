Il Napoli fa cassa: è la prima cessione della gestione Conte, accelerazione decisiva

Il Napoli è pronto a fare cassa con la prima cessione della gestione di Antonio Conte, arriva l’affondo decisivo

Dopo aver concluso la prima parte della preparazione estiva a Dimaro Folgarida, il Napoli si appresta per ad affrontare il ritiro di Castel di Sangro. Sarà un ritiro diverso, che vedrà partite contro avversari più pronti per arrivare al meglio all’esordio stagionale del prossimo 10 agosto, in Coppa Italia contro il Modena.

L’idea è quella di sistemare la squadra il prima possibile, cedendo chi non rientra nei piani di Antonio Conte. Il Napoli, infatti, non può permettersi di avere una rosa troppo lunga per la mancanza di Coppe europee da giocare in questa stagione.

E dunque, sono diversi i giocatori che potrebbero andar via dal Napoli. Come per esempio Leo Ostigard, finito nel mirino del Rennes che ha avanzato un’offerta di 7 milioni di euro al club partenopeo, già accettata, ma il norvegese non ha ancora preso una decisione definitiva.

Un altro giocatore che potrebbe andar via è Gianluca Gaetano, tornato al Napoli dal prestito al Cagliari, dove ha dato un contributo decisivo per raggiungere la salvezza. Proprio il club di Giulini ha intenzione di riprendere Gaetano.

L’offerta del Cagliari per Gaetano, c’è anche il Parma

Secondo quanto riferito da ‘Radio CRC’, il Cagliari è pronto ad accelerare per l’acquisto a titolo definitivo di Gianluca Gaetano. Il club sardo è pronto ad avanzare un’offerta di 10 milioni di euro al Napoli, bonus compresi, per stringere i tempi e fare fuori la concorrenza del Parma, altro club interessato al centrocampista del Napoli.

Gaetano al Cagliari ha giocato 11 partite segnando 4 gol, entrando nel cuore dei tifosi per le sue giocate, la sua attitudine e il suo contributo qualitativamente altissimo nella corsa alla salvezza. Non a caso, è subito diventato un punto fermo della squadra di Claudio Ranieri, che gli ha dato molta fiducia e fatto ‘assaggiare’ con continuità la Serie A per la prima volta in carriera.

Ed è per questo motivo che restare al Napoli senza giocare sarebbe deleterio. Un nuovo prestito è probabilmente fuori discussione, anche perché Gaetano è un classe 2000 che ha voglia di trovare la sua dimensione ed essere una figura centrale di un progetto che lo faccia sentire importante. D’altra parte, il club partenopeo ha bisogno di far cassa e i circa 10 milioni derivanti dalla sua cessione potrebbero far molto comodo per il mercato in entrata.