Gilmour innamorato di Napoli: retroscena pazzesco sulle uscite con McTominay

Billy Gilmour ha raccontato un retroscena sulle sue uscite a Napoli: che retroscena su quelle con McTominay!

Fra i tanti acquisti estivi del Napoli, Billy Gilmour non sta sfigurando, nonostante un ruolo spesso non da titolare in stagione. Dopo una lunga fase del campionato in cui si erano un po’ perse le sue tracce, lo scozzese sta dando un enorme aiuto nelle ultime giornate, quando gli infortuni hanno convinto Conte a schierarlo anche insieme a Lobotka e non solo come sua alternativa.

Ha raccontato diversi retroscena inediti dietro alla sua esperienza al Napoli nel corso della sua intervista al New York Times, in cui ha anche esaltato l’allenatore Conte e speso belle parole per i suoi compagni di squadra.

Gilmour: “Uscire con McTominay è una follia!”

Molto interessante anche il racconto sul come riuscire a visitare la città passando inosservato, cosa non semplice in una città così affollata e così innamorata dei suoi beniamini calcistici:

“Il Murales di Diego? Fu più facile vederlo passando inosservato in inverno. Avevo il cappuccio alzato, gli occhiali da sole, una grande sciarpa. C’era tanta genete, era incredibile”.

Il retroscena più particolare arriva riguardo alle uscite insieme al suo compagno di squadra e connazionale McTominay:

“Comunque puoi uscire in città: vieni notato, ma è una bella cosa. La gente vuole solo congratularsi con te, per dirti di continuare a fare quello che stai facendo. Uscire con Scott, è una follia: lo riconoscono subito per la sua altezza!”.

Stupende parole, comunque, per una città di cui Gilmour sembra già decisamente innamorato:

“La cultura, lo stile di vita, la città sono totalmente diversi. Sperimenti cose che non avresti fatto nel Regno Unito. È una rivelazione”.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 19:47 by Felice Leopoldo Luongo