“Arriva dal Napoli”: lascia dopo il ritiro di Dimaro, operazione conclusa

Il Napoli ha chiuso la sua cessione dopo il ritiro di Dimaro Folgarida, l’operazione è già conclusa: non andrà a Castel di Sangro

La stagione del Napoli partirà ufficialmente il prossimo 10 agosto in Coppa Italia, con la partita contro il Modena che vedrà l’esordio di Antonio Conte in panchina. I partenopei hanno intenzione di tornare in Champions League il prima possibile e per farlo devono accontentare le richieste del proprio allenatore, che ha avuto massima libertà di decisione.

Un vero e proprio manager all’inglese, coadiuvato da un numeroso staff che comprende anche Lele Oriali, una figura che prima di quest’anno, il Napoli non ha mai avuto.

E dunque, non resta che capire come il Napoli gestirà il mercato nella fine di luglio e tutto il mese di agosto. Sono già arrivati tre giocatori importanti come Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Ma servono ancora altri step per rendere il Napoli una squadra a immagine e somiglianza di Conte.

Va ceduto Osimhen, per il quale il Napoli non intende fare sconti sulla clausola, per poi puntare su Lukaku. Vanno ceduti anche altri giocatori, con Ostigard, Lindstrom e Gaetano che hanno avuto delle richieste e devono convincersi di proseguire la propria carriera altrove.

Lascia il Napoli dopo il ritiro di Dimaro, è fatta

Oltre ai giocatori già citati, ce n’è un altro che ha già lasciato il Napoli per unirsi alla sua nuova squadra. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che andrà in prestito al Frosinone. Queste le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: “Frosinone, Ambrosino atteso oggi al ritiro di Fiuggi. E’ fatta per il suo arrivo dal Napoli“.

Una notizia molto importante per il Napoli, che vedrà il suo gioiellino crescere al Frosinone dopo due stagioni passate sempre in Serie B al Como, al Cittadella e al Catanzaro. Proprio al Frosinone ritroverà Vincenzo Vivarini, allenatore che lo ha allenato al Catanzaro e che stima molto le sue qualità.

Ambrosino ha svolto tutta la preparazione estiva a Dimaro Folgarida con il Napoli, trovando tuttavia poco spazio nelle amichevoli. Affermarsi in Serie B potrebbe essere il primo grande passo della sua carriera, il sogno è ovviamente quello di tornare all’ombra del Vesuvio con la possibilità di esordire in Serie A. Per adesso, è tempo di Frosinone che vuole subito essere competitivo per tornare in massima serie dopo la cocente retrocessione della scorsa stagione.