Addio Lindstrom, colpo di scena Napoli: spunta un’intrigante opzione per l’attacco

In casa Napoli stanno perfezionando le uscite ma intanto il club sta valutando varie opzioni per il reparto offensivo.

Il calciomercato del Napoli è pronto a rientrare nel vivo. Dopo la fase iniziale con diversi colpi nel reparto difensivo i tifosi azzurri hanno dovuto attendere qualche giorno, complice un lavoro da parte di Manna molto attento per quel che riguarda il calciomercato in uscita. Nelle ultime ore il dirigente ha perfezionato alcuni affari.

Manca poco all’addio di Ostigard, sempre più vicino al Rennes ma non solo: il Napoli ha perfezionato la cessione di Jesper Lindstrom, andato all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club azzurro ha diversi esterni offensivi, ma allo stesso tempo sta valutando la possibilità di un nuovo innesto, un’affare di calciomercato che intriga e non poco sia Conte che Manna.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per l’attacco

Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli sta valutando il nome di Domenico Berardi per rinforzare l’attacco. Il giocatore è retrocesso con il Sassuolo, alle prese con un grave infortunio dal quale ancora deve rientrare, ma potrebbe arrivare in azzurro a cifre piuttosto convenienti. Per Sky ovviamente non si tratta di una trattativa calda, ma di una possibile opzione.

In attesa di capire il futuro di Osimhen il Napoli deciderà nei prossimi giorni se affonderà il colpo o meno e Berardi è un’opzione piuttosto intrigante.