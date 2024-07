Gilmour-Napoli, parla il Ceo del Brighton: “Non abbiamo più sentito il club dopo…”

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Nelle ultime ore, c’è stato l’accostamento di Billy Gilmour al club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

In casa Napoli proseguono i lavori in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha le idee molto chiare per la sua squadra, motivo per il quale collabora in modo continuo con Giovanni Manna. Quest’ultimo, nelle vesti di DS avrebbe messo nel mirino diversi profili importanti.

Sul taccuino del direttore sportivo azzurro ci sarebbe anche Billy Gilmour. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Brighton e veste i panni dell’uomo cruciale in mediana. Dalla Campania c’era stato un primo sondaggio da parte degli azzurri, i quali però poi non hanno affondato il colpo. Ad analizzare la situazione in modo definitivo, ci ha pensato il Ceo del club inglese Paul Barber.

Brighton, il Ceo: “Non abbiamo sentito il Napoli dopo la prima offerta”

Il Ceo del Brighton, Paul Barber, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TalkSport” analizzando l’interessamento del Napoli nei confronti di Billy Gilmour, attualmente in forza proprio al club inglese. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non abbiamo mai più sentito il Napoli dopo aver rifiutato la prima offerta. Billy è un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo in vista delle prossime stagioni”.

Il Napoli aveva presentato una prima offerta da circa 8 milioni di sterline, quindi più o meno dieci milioni di euro. Di fronte a tale proposta, il Brighton ha deciso di rifiutare e provare quantomeno a trattare il calciatore. La sensazione è però molto chiara: in caso di maggiori introiti, il club inglese sarebbe disposto a cedere Billy Gilmour.