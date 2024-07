Caso Chiesa, domani tornerà in campo con la Juventus: si apre un clamoroso scenario legato al Napoli!

Le vacanze sono terminate anche per Federico Chiesa. Dopo il matrimonio, l’esterno della Juventus è pronto a tornare alla Continassa.

La nuova stagione è ormai alle porte, e le diverse compagini stanno effettuando la preparazione nei rispettivi luoghi. Tra le società più attive, c’è senza dubbio la Juventus che ha accolto alla grande Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha ridato il giusto entusiasmo al club, ma al tempo stesso si è reso anche protagonista di alcune decisioni importanti. Tra queste, c’è senza anche l’idea legata al futuro di Federico Chiesa.

L’esterno italiano, dopo anni al centro del progetto bianconero, sarebbe finito sul mercato. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, e non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Al momento, la situazione appare molto delicata e la società avrebbe deciso di cedere il giocatore. Oltre al lato economico, anche Thiago Motta non ritiene il giocatore incedibile in vista della nuova stagione. Proprio da qui, nasce il forte interessamento del Napoli che accoglierebbe volentieri l’ex Fiorentina nella rosa di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Chiesa torna ad allenarsi con la Juve: le ultime

Il futuro di Federico Chiesa è uno dei “casi” dell’estate. Il calciatore della Juventus non è più centrale nel progetto azzurro, motivo per il quale si starebbe lavorando per la cessione. Da diverse settimane, si parla di un possibile interessamento da parte del Napoli, il quale vorrebbe regalare ad Antonio Conte un pezzo da novanta. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il classe 1997 tornerà domani alla Continassa per iniziare la sua stagione in bianconero. La permanenza potrebbe essere più breve del previsto, vista la volontà di alcuni club inglese di ingaggiare l’ex Fiorentina. Nelle ultime ore, sarebbero stati effettuati sondaggi importanti da parte di Chelsea e Tottenham.

Le prossime ore saranno cruciali per capire il futuro del calciatore. Quest’ultimo, vorrebbe continuare la propria carriera in un grande club, motivo per il quale è a caccia della Champions League. Infatti, la massima competizione europea è un requisito importante per il calciatore nella sua decisione finale. Oltre a ciò, però, bisognerà capire anche la volontà del Napoli che è chiamato a decidere se puntare o meno sul bianconero. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente aggiornamenti decisivi, i quali indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra.