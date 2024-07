Calciomercato Napoli, Manna prepara un colpo in uscita: domani sarà annunciata la cessione!

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Il DS Manna ha anche il compito di sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte.

La nuova stagione sta per iniziare e in casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire. L’avvento di Antonio Conte è stato una boccata d’aria per l’intero ambiente, il quale spero di tornare all’apice della Serie A. La missione non è di fatto semplice, ma con le giuste mosse sul mercato tutto può diventare possibile. La dirigenza azzurra si è già mossa con diversi colpi in entrata, ma anche l’aspetto legato alle uscite non è da trascurare.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando il DS Manna. Infatti, grazie al ritiro a Dimaro, mister Antonio Conte avrebbe capito quali calciatori non rientrano nel progetto. Fuori da quest’ultimo ci sono diversi giovani, i quali approderanno altrove per costruire un trampolino da calcio per il futuro. A lasciare il Napoli sarà certamente Giuseppe Ambrosino, il quale ha già trovato l’accordo con un nuovo club in vista dei prossimi mesi.

Ambrosino saluta il Napoli: c’è il Frosinone ad attenderlo

Il futuro di Giuseppe Ambrosino non sarà a Napoli. Il noto fantasista di proprietà azzurra, non farà parte del nuovo progetto ideato da Antonio Conte. Nonostante le grosse qualità, la società ha optato per un prestito che consentirà al giocatore di mettersi in mostra nella nuova annata. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il classe 2003 si unirà al Frosinone, club che ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione nell’ultima stagione.

L’annuncio ufficiale che chiuderà la trattativa dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Il calciatore si unirà al Frosinone, società che proverà a guadagnare subito la Serie A. Sulle tracce dell’azzurro c’erano anche diversi club come il Bari. A vincere la concorrenza è stata però la dirigenza ciociara, vista anche la presenza di Vivarini in panchina che l’ha già allenato a Catanzaro negli ultimi mesi.

Il fantasista azzurro vanta già diverse apparizioni in Serie B, visti i diversi prestiti in forza al Cittadella e al Catanzaro. Le qualità del giovane sono ormai note, però in casa Napoli si ritiene che debba ancora fare “gavetta” per costruirsi un posto chiave nello scacchiere di Antonio Conte. La nuova esperienza in prestito, consentirà a Giuseppe Ambrosino di crescere ancora sotto diversi aspetti. Infatti, ulteriori mesi nella seconda serie italiana potranno essere importanti per il classe 2003.